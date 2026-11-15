باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «همسفر» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش و تهیه‌کنندگی عبدالله علیخانی و حسین فرح‌بخش با بازی عرفان ناصری، المیرا دهقانی، حسین پورکریمی و حمید ابراهیمی ساخته شده و طبق مصوبه شورای صنفی نمایش اکران آن از چهارشنبه، ۲۷ آبان‌ماه در سینما‌های کشور آغاز می‌شود.

در جلسه امروز (۲۴ آبان) شورای صنفی نمایش، قرارداد نمایش فیلم «ذوق‌مرگ» هم برای اکران از اوایل آذر ثبت شده است.

این فیلم کمدی به کارگردانی مسعود اطیابی از چهارشنبه، چهارم آذرماه روی پرده خواهد رفت.

در این فیلم پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، مونا فرجاد، حامد وکیلی و با حضور مهران احمدی، بازی کرده‌اند.

با اضافه شدن این فیلم به چرخه اکران، حضور و رقابت کمدی‌های روی پرده بیشتر خواهد شد.

در جلسه شورای صنفی، قرارداد اکران فیلم «چند زن دیگر» به کارگردانی رضا کریمی و با سرگروهی پردیس سینمایی آزادی، پس از فیلم «نبرد بادبادک‌ها» و فیلم «حراج پایان فصل» به کارگردانی کاو دهقان‌پور و با سرگروهی پردیس سینمایی ایران‌مال، پس از فیلم «بت» به ثبت رسید.