باشگاه خبرنگاران جوان - رمضان امینی، مشاور عالی شهردار شیراز، با اشاره به اقدامات در حال انجام برای بهسازی و ساماندهی کانال فاضلاب در محور پل فسا اظهار کرد: ورود شهرداری به این موضوع، با وجود آنکه بخش قابل توجهی از آن خارج از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری است، با هدف صیانت از بهداشت و سلامت عمومی و رفع بوی نامطبوع و مشمئزکننده‌ای صورت گرفته که طی چندین دهه، به یکی از مشکلات زیست‌محیطی شرق شیراز تبدیل شده است.

او با تأکید بر اهتمام ویژه محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، و شورای اسلامی شهر شیراز، برای حل این معضل دیرینه افزود: با پیگیری و تأکید شهردار شیراز، مجموعه مدیریت شهری با بسیج ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی خود، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی این محدوده و ارتقای کیفیت منظر شهری در دستور کار قرار داده است.

امینی با اشاره به همکاری شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس در اجرای عملیات عمرانی این محدوده گفت: در قالب این همکاری، عملیات لایروبی، پاک‌سازی، سنگ‌چینی، بلوکاژ، اجرای بتن و احداث دیوار‌های حفاظتی در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰۰ متر از ضلع جنوبی کانال توسط شرکت آب منطقه‌ای و ۲۰۰ متر از ضلع شمالی آن توسط شهرداری شیراز اجرا می‌شود. این اقدامات با هدف ایمن‌سازی و بهسازی محدوده‌ای با عرض تقریبی ۳۵ متر انجام خواهد شد.

مشاور عالی شهردار شیراز با تشریح اقدامات مکمل برای مدیریت پساب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اظهار کرد: شهرداری شیراز در چارچوب توافق با شرکت آبفا، مشارکت قابل توجهی در این زمینه داشته و در مقابل مقرر شده است پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه شماره ۲ از طریق احداث خط انتقالی به طول ۱۴.۵ کیلومتر، به سمت بوستان کشتکاران و بوستان مادر در جنوب شیراز منتقل شود.

او ادامه داد: مطالعات این خط انتقال انجام شده و عملیات اجرایی آن نیز به‌زودی آغاز خواهد شد. با اجرای این طرح، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز آبی فضای سبز جنوب شیراز، محدودیت‌های ناشی از کمبود منابع آبی در این محدوده نیز تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

امینی همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل فرآیند تصفیه پساب خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت آبفا مقرر است طی یک ماه آینده اقدامات لازم را برای تکمیل فرآیند تصفیه انجام دهد تا از ورود پساب تصفیه‌نشده به این محور جلوگیری شود.

او با تأکید بر ضرورت همکاری همه مجموعه‌های اثرگذار در کنترل آلودگی این محدوده خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و واحد‌های صنعتی و کارخانه‌های نشاسته‌سازی مستقر در این محور نیز باید با تکمیل فرآیند تصفیه، از رهاسازی پساب آلاینده خودداری کنند. در این مسیر، نظارت و پیگیری دستگاه‌های مسئول و محیط زیست برای جلوگیری از تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی ضروری است.

مشاور عالی شهردار شیراز در ادامه با قدردانی از همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان فارس، به‌ویژه مدیرکل بازرسی استان، اظهار کرد: همکاری، تعامل و پیگیری مجموعه‌های مسئول در کنار اهتمام شهردار شیراز و تلاش مجموعه مدیریت شهری، زمینه پیشبرد اقدامات و تسریع در رفع این مشکل دیرینه را فراهم کرده است. بی‌تردید استمرار این همکاری بین‌بخشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از بازگشت مشکلات گذشته خواهد داشت.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های شهرداری برای ارتقای سیمای بصری این محدوده اشاره کرد و افزود: در کنار اقدامات عمرانی و بهداشتی، با تلاش مجموعه معاونت‌های فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی، محیط زیست و خدمات شهری، شهرداری منطقه ۷ و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، عملیات زیباسازی، توسعه فضای سبز و کاشت درختچه و گل و گیاه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه نیز اجرا خواهد شد.

او با اشاره به تأکید شهردار شیراز بر تسریع در اجرای این اقدامات بیان کرد: هدف‌گذاری مجموعه مدیریت شهری این است که تا پایان سال، این محدوده از نظر ایمنی، بهداشت محیطی، فضای سبز و منظر شهری تغییر محسوسی داشته باشد و شهروندانی که از محور پل فسا و بلوار خلیج فارس وارد شیراز می‌شوند، با سیمایی متفاوت و مطلوب‌تر از ورودی شرقی شهر مواجه شوند.

مشاور عالی شهردار شیراز همچنین تأکید کرد: رفع ریشه‌ای این مشکل نیازمند مسئولیت‌پذیری و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و پایبندی واحد‌های صنعتی به الزامات زیست‌محیطی است. شهرداری شیراز با اهتمام ویژه شهردار و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول، این مسیر را با هدف ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌کند.

منبع: شهرداری شیراز