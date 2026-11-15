باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس، با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان دولتی در اظهارنظرهای زودهنگام، تأکید کرد که تمرکز دولت باید بر معیشت مردم و جلوگیری از تورم باشد، نه ورود به حواشی و بحث‌های غیرضروری.

علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت دقت مسئولان در بیان مواضع خود، نسبت به اظهارنظرهایی که پیش از تصمیم‌گیری نهایی و بدون پشتوانه منطقی مطرح می‌شوند، هشدار داد.

وی گفت: «بیان موضوعاتی که موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شود، برخلاف سیاست امیدآفرینی است.»

هشدار درباره سیاست‌های خارجی و تهدید استقلال

این نماینده مجلس با اشاره به تحولات سیاسی در آمریکا، هشدار داد که نباید فریب تفاوت‌های ظاهری میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را خورد. وی افزود: «هر دو جریان به دنبال تضعیف و بلعیدن ایران هستند و هدف آن‌ها ایستادگی در برابر استقلال و پیشرفت کشور ماست.»

انتقاد از مدیریت اقتصادی و سیاست‌های ارزی

حدادی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، تأکید کرد که اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌ها باید «معیشت مردم» و «کنترل قیمت‌ها» باشد. وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کالابرگ و مدیریت ارز، از رئیس بانک مرکزی خواست تا در مدیریت بازار ارز و توزیع عادلانه کالاها، دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهد.

تأکید بر نظارت بر بازار و مقابله با رانت

نماینده البرز با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: «کشور با کمبود کالا مواجه نیست، بلکه چالش اصلی در مدیریت صحیح منابع، نظارت مستمر بر بازار و مقابله با رانت و احتکار است.» وی در پایان، مسئولیت سنگین دولتمردان را در ایجاد ثبات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه دانست.