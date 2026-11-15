رئیس کمیته فوتبال ساحلی از تدوین برنامه چهارساله برای توسعه این رشته خبر داد و کسب سهمیه جام جهانی و دفاع از عنوان قهرمانی آسیا را از اهداف پیش‌روی تیم ملی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- محمد آخوندی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی، در مراسم بدرقه تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، با اشاره به سابقه افتخارآفرینی ملی‌پوشان اظهار کرد: فوتبال ساحلی ایران همواره در سال‌های گذشته افتخارآفرین بوده است. ارتباط من با این رشته به سال ۲۰۰۸ و رقابت‌های جام جهانی فرانسه بازمی‌گردد. آن زمان آقای نادری کاپیتان تیم ملی بودند و امروز به‌عنوان سرمربی در کنار تیم حضور دارند.

وی با اشاره به حمایت فدراسیون فوتبال از این رشته افزود: خوشبختانه رئیس فدراسیون و مدیران مجموعه نگاه ویژه‌ای به فوتبال ساحلی دارند و در یک سال گذشته توجه بیشتری به این رشته شده است. امیدواریم نتایج این حمایت‌ها را در آینده ببینیم.

آخوندی ادامه داد: از زمان آغاز مسئولیت، با همراهی اعضای کمیته فوتبال ساحلی برنامه‌ای چهارساله برای توسعه این رشته تدوین کردیم که اکنون حدود یک سال از اجرای آن می‌گذرد. به‌زودی گزارش عملکرد یک‌ساله این برنامه را در اختیار جامعه ورزش قرار خواهیم داد. این برنامه با تأیید و حمایت رئیس فدراسیون در حال اجراست.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت گفت: فدراسیون در حال ساخت مجموعه‌ای ویژه برای فوتبال ساحلی است تا این رشته در آینده فضای اختصاصی و مستقلی در اختیار داشته باشد. در بخش‌های دیگر نیز اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی عنوان کرد: سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور، حدود ۱۱ مرحله اردوی تیم ملی برگزار شد. پس از قهرمانی مقتدرانه در مسابقات المپیک ساحلی آسیا در ابتدای سال، اردوهای آماده‌سازی ادامه پیدا کرد و تیم ملی پیش از رقابت‌های پیش‌رو نیز چندین مرحله اردو داشته است. در کنار این برنامه‌ها، لیگ فوتبال ساحلی نیز با همکاری سازمان لیگ برگزار شد.

آخوندی همچنین به حضور تیم ملی در تورنمنت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: با حمایت فدراسیون، تیم ملی با وجود شرایط خاص کشور و منطقه در دو تورنمنت روسیه و بلاروس شرکت کرد و برابر تیم‌هایی مانند برزیل، روسیه، ترکیه، بلاروس و عمان به میدان رفت. این مسابقات نقش مؤثری در آماده‌سازی ملی‌پوشان داشت.

وی در پایان با اشاره به اهداف تیم ملی در رقابت‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: انتظار از تیم ملی فوتبال ساحلی همیشه کسب عنوان در سطح جهانی است. امیدواریم ملی‌پوشان بتوانند سهمیه جام جهانی را به دست بیاورند و از عنوان قهرمانی خود نیز دفاع کنند. هدف‌گذاری اصلی ما در برنامه چهارساله، ایستادن روی سکوی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ است و تمام تلاش مجموعه برای رسیدن به این هدف خواهد بود.

برچسب ها: فوتبال ساحلی ، ساحلی
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