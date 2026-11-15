رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، از رشد قابل توجه تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، از رشد قابل توجه تولید خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در این استان خبر داد و اعلام کرد: تولید گوشت این گونه‌های ارزشمند آبزی در نیمه نخست سال جاری با رشد ۵۵ درصدی به ۱۲۴ تن و تولید خاویار با افزایش چهار برابری به پنج هزار و ۵۰ کیلوگرم رسیده است؛ آماری که بیانگر توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش توان اقتصادی صنعت شیلات در استان فارس است.

رشد ۴۴ تنی تولید گوشت و ۳۴۳ درصدی خاویار

او با تشریح عملکرد تولید ماهیان خاویاری در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید گوشت ماهیان خاویاری از ۸۰ تن در مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۴ تن افزایش یافته که بیانگر افزایش ۴۴ تنی تولید در این بخش است.

بهجت حقیقی عنوان کرد: در همین بازه زمانی، تولید خاویار نیز جهشی چشمگیر داشته و از هزار و ۱۴۰ کیلوگرم در نیمه نخست سال گذشته به پنج هزار و ۵۰ کیلوگرم در سال جاری رسیده است که با افزایش سه هزار و ۹۱۰ کیلوگرمی، رشد ۳۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات ۴ تن گوشت و ۳۵۰ کیلوگرم خاویار

این مقام ارشد استان فارس با اشاره به ظرفیت اقتصادی و صادراتی ماهیان خاویاری بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳۵۰ کیلوگرم خاویار از استان صادر شده است که این میزان صادرات، نشان‌دهنده ظرفیت تولیدکنندگان فارس برای حضور مؤثرتر در بازار‌های خارجی و توسعه فعالیت‌های ارزآور صنعت آبزی‌پروری است.

دانش فنی روز و حمایت از سرمایه‌گذاران، عوامل مؤثر در رشد تولید

بهجت حقیقی با بیان عوامل مؤثر در افزایش تولید ماهیان خاویاری خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دانش فنی روز، بهبود روش‌های پرورش، ارتقای کیفیت فرآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران، از جمله عوامل مؤثر در توسعه این صنعت و افزایش ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار می‌روند.

او همچنین با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره تولید و فرآوری محصولات شیلاتی گفت: افزایش تولید گوشت و خاویار در کنار توسعه بازار‌های صادراتی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تقویت اشتغال، افزایش درآمد فعالان این بخش و ارتقای جایگاه استان فارس در صنعت آبزی‌پروری کشور باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تداوم برنامه‌ریزی برای حفظ روند رو به رشد تولید در نیمه دوم سال خبر داد و اضافه کرد: توسعه ظرفیت‌های پرورشی، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات، از محور‌های مورد توجه برای استمرار رشد تولید و افزایش سهم استان در بازار‌های داخلی و صادراتی خواهد بود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس