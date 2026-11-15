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یک هنر قدیمی که هنوز هم در شکار ماهی‌ها معجزه می‌کند! + فیلم

ماهیگیری، علاوه بر اینکه یک سرگرمی آرامش‌بخش است، برای بسیاری از ما یک هنر و حتی یک علم محسوب می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ماهیگیری، علاوه بر اینکه یک سرگرمی آرامش‌بخش است، برای بسیاری از ما یک هنر و حتی یک علم محسوب می‌شود. ماهیگیران قدیمی همیشه می‌گفتند: «طعمه خوب، نصف ماهیگیری است.» این جمله کوتاه اما پرمعنا نشان می‌دهد که انتخاب و آماده‌سازی طعمه نقش بسیار مهمی در موفقیت دارد و نیاز به دانستن راز ماندگاری خمیر روی قلاب ماهیگیری می‌باشد. یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین طعمه‌ها برای صید ماهی، خمیر است؛  راز این روش در انتشار بو نهفته است. وقتی خمیر را درون آبکش می‌ریزند و آن را در آب می‌زنند، ذرات ریز و رایحه آرد در جریان آب پخش می‌شود. این بو مثل یک آهنربا عمل کرده و ماهی‌ها را وسوسه می‌کند تا برای یافتن منبع غذا، درست به سمت آبکش شما بیایند. یک هنر قدیمی که هنوز هم در شکار ماهی‌ها معجزه می‌کند!

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