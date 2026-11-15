رئیس پلیس فتا البرز با افشای شگرد جدید کلاهبرداران در فضای مجازی، نسبت به فعالیت صفحات جعلی با عنوان «دریافت وام تحت نظارت پلیس فتا» هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرهنگ جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز، در برنامه امروز البرز ضمن هشدار درباره افزایش شیوه‌های مهندسی اجتماعی، اعلام کرد که کلاهبرداران اکنون با استفاده از نام و اعتبار پلیس فتا، سعی در جلب اعتماد شهروندان دارند. وی گفت: «استفاده از عباراتی مانند "دارای مجوز پلیس فتا" یا "تحت نظارت پلیس فتا" برای تبلیغ دریافت وام، یکی از شگردهای جدید این مجرمان است.»

پیامک‌های آلوده و خطر فیشینگ

سرهنگ جلیلیان با اشاره به خطر پیامک‌های حاوی لینک‌های مشکوک، هشدار داد که کلیک بر روی این لینک‌ها می‌تواند منجر به نصب بدافزار و دسترسی مجرمان به اطلاعات حساس تلفن همراه و سامانه‌های بانکی شود. وی تأکید کرد که پلیس فتا هیچ‌گونه مجوز فعالیت برای صفحات یا کانال‌های دریافت وام صادر نمی‌کند.

سوءاستفاده از هویت و سیم‌کارت

رئیس پلیس فتا البرز همچنین به دو خطر بزرگ دیگر اشاره کرد:

۱. **سرقت هویت:** کلاهبرداران با دریافت مدارک شناسایی، اقدام به دریافت تسهیلات و یا ضامن کردن افراد دیگر می‌کنند.

۲. **سیم‌کارت‌های جعلی:** مجرمان با وعده افزایش اعتبار بانکی، از شهروندان می‌خواهند سیم‌کارت خود را در اختیار آن‌ها بگذارند که منجر به انجام اقدامات غیرقانونی با امضای الکترونیک فرد می‌شود.

توصیه نهایی پلیس فتا

وی در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای دریافت تسهیلات، اعتبار مراجع رسمی را بررسی کنند و از پرداخت هرگونه وجه تحت عناوینی نظیر «افتتاح حساب»، «بیمه» یا «تشکیل پرونده» در صفحات غیررسمی خودداری نمایند.