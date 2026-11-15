وزیر خارجه روسیه گفت رهبران اروپایی درک روشنی از نقش خود در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه اعلام کرد رهبران اروپایی نمی‌دانند چه جایگاهی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین دارند.

او در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «وستی» گفت: «آن‌ها احتمالاً متوجه شده‌اند که قطار در حال حرکت است و می‌خواهند تلاش کنند از آخرین واگن آن بالا بروند.»

لاوروف همچنین تأکید کرد که خودداری اتحادیه اروپا از در نظر گرفتن منافع روسیه در مذاکرات، راهبردی بن‌بست است.

وی افزود روسیه و آمریکا همچنان گفت‌و‌گو‌های جدی درباره مناقشه اوکراین و راه‌های حل‌وفصل آن دارند. لاوروف گفت: «دست‌کم با آمریکایی‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی و ریشه‌های اصلی این مناقشه، گفت‌و‌گو‌های جدی و مبتنی بر واقعیت انجام می‌دهیم.»

منبع: بریکینگ نیوز