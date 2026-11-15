شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات انتقال سهام به وراث متوفیان بعد از تیرماه سال ۱۳۹۹ ابراز نارضایتی کردو خواستار رسیدگی به این مشکل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سهام عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه طراحی و اجرا شد تا همه اقشار جامعه بتوانند از این مزایا بهره‌مند شوند. اما در این میان تعدادی از سهامداران فوت می‌کنند. به همین منظور دولت برای انتقال سهام به بازماندگان متوفی بعد از تیرماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ای را راه اندازی کرد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما هنوز بستر لازم برای انتقال این سهام به وراث فراهم نشده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و تشکر، لطفا از مسئولان سازمان بورس پیگیری کنید، بالاخره چه زمانی انتقال سهام عدالت به وراث متوفیان بعد تیرماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی می‌شود؟ ما مدت هاست چشم انتظاریم. لطفا پیگیری کنید.

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