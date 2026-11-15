فرمانده انتظامی رشت از اجرای طرح برخورد با مزاحمت‌های شبانه و دستگیری عاملان نزاع و برهم‌زننده نظم عمومی در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در راستای مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، طرح برخورد با مزاحمت‌های شبانه در محدوده بلوار گیلان، دیلمان و گلسار اجرا شد. او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به علت استفاده از تجهیزات غیرمجاز، انجام حرکات نمایشی، کورس‌گذاری و ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان توقیف شدند.

فرمانده انتظامی رشت تصریح کرد: مأموران در ادامه این طرح با پاکسازی حاشیه پارک‌ها و پاتوق‌های متخلفان، ۱۳ نفر را به علت استعمال مواد مخدر دستگیر کردند و مقادیری از این مواد نیز کشف شد. سرهنگ روشن‌قلب با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و رفتار‌های مخل نظم عمومی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند.

دستگیری ۱۲ عامل نزاع و برهم‌زننده نظم عمومی در رشت

او همچنین از دستگیری ۱۲ نفر از عوامل نزاع و برهم‌زننده نظم عمومی در محدوده میدان نیروی دریایی رشت خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع درگیری و برهم خوردن نظم عمومی در محدوده میدان نیروی دریایی، موضوع با هدف شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ قرار گرفت.

دستگیری ۱۲ عامل نزاع و برهم‌زننده نظم عمومی در رشت

فرمانده انتظامی رشت گفت: مأموران با حضور در محل و انجام اقدامات پلیسی، ۱۲ نفر از افراد دخیل در نزاع را شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ روشن‌قلب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، نزاع و درگیری
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