مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش از اجرای اردو‌های راهیان‌نور دانش‌آموزی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالحسن قلی‌زاده، مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، با اشاره به هدف برگزاری این اردوها اظهار داشت: آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، انتقال مفاهیم مقاومت و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در کنار بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس خبر داد و گفت: در برنامه‌های امسال، علاوه بر بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، روایتگری رزمندگان و راویان دفاع مقدس و برگزاری رویدادهای ویژه دانش‌آموزی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در ادامه، راهیان‌نور دانش‌آموزی را فرصتی ارزشمند برای پیوند آموزش با تجربه‌های تربیتی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل آینده دانست و بر اجرای منسجم، ایمن و اثربخش این اردوها با رعایت دستورالعمل‌های اردویی تأکید کرد.

گفتنی است، راهیان‌نور به عنوان مدرسه‌ای به وسعت سرزمین ایران، فرصتی برای آموختن فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: اردو راهیان نور ، اردو
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