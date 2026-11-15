باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارش مصوبه هیئت وزیران برای تمرکززدایی از تهران و کرج، با بیان اینکه سیاست گذاری در تمرکززدایی مطلقاً بحث جدیدی نیست گفت: این موضوع در دهه‌های اخیر به شکل‌های مختلفی مطرح شده است. در سند ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۹ و در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سال ۱۴۰۳ این موضوع مصوباتی دارد و بحث جدیدی نیست.

وی افزود: برای تحقق این سیاست‌ها در مجموعه نظام و دولت و با تأکیدات مستمر رئیس جمهور، تلاش بر این بود که باید برای تهران کاری کرد و اگر کاری انجام ندهیم، تهران ادامه پیدا نمی‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازنگری طرح مصوب دهه ۸۰ توسط مرکز مطالعات وزارت راه و شهرسازی انجام شد، خاطرنشان کرد: ابعاد زیست محیطی، حمل و نقلی و اقتصادی این طرح مطالعه شده است.

کاظمیان با بیان اینکه ۷۳ درصد رفت و آمد‌ها بین شهر‌های استان تهران و البرز بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تمام مباحث صورت گرفته و مطالعات انجام شده، مداخله کوتاه مدت و میان مدت یک تا پنج ساله قرار شد اقداماتی از سوی دستگاه‌ها مشخص شود تا بتوانیم از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم. مطالعات پایان یافته و به زودی در مراجع رسمی بررسی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اقدام عاجل و کوتاه مدت در دو جلسه تیرماه و شهریورماه سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد که شامل ۲۱ اقدام بود و توسط کمیته فنی با حضور اعضای اصلی و مدعو بررسی شد؛ بنابراین اصلاحات متعدد و زیادی توسط اعضا در این طرح صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات لازم برای تهران و البرز به هیئت وزیران و کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد، خاطرنشان کرد: در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ این طرح در هیئت وزیران تصویب شد و رئیس جمهور درخواست کرد که موضوع در رسانه‌ها به بحث گذاشته شود تا هم اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد و هم اصلاحات لازم صورت بگیرد که این دستور عملی شد.

کاظمیان با اشاره به توقف این طرح با توجه به وقوع جنگ، تصریح کرد: با پایان جنگ، جلسات مجدداً برگزار شد و طرح در هیئت وزیران به تصویب نهایی رسید.

مصوبه در هیچ بخشی به توقف ساخت و ساز در تهران و البرز نپرداخته است

وی با بیان اینکه این مصوبه در هیچ بخشی به توقف ساخت و ساز در تهران و البرز نپرداخته است، گفت: هیچ جایی هم در مورد محدودیت ساخت و ساز سخن گفته نشده است. همچنین صحبتی از محدودیت‌های مطلق نشده و دنبال این است که ساخت و ساز را پالایش، ساماندهی و تمرکز زدایی کند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد: این قانون روند را به گونه‌ای دنبال می‌کند که تمام ظرفیت‌ها را برای برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت و بر اساس قوانین فعلی به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه مصوبه ۲۴ بند دارد و به دنبال بازتنظیم احکام قانون و یکپارچگی است، اظهار کرد: محیط زیست، فضای سبز، مسکن، انرژی و موارد حکمروایی و حکمرانی شهری در این مصوبه دیده شده است.

کاظمیان با اعلام اینکه مصوبه به دنبال این است که از گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خارج از برنامه جلوگیری کند، یادآور شد: بر اساس این طرح، ساخت و ساز فراتر از ظرفیت طرح جامع و تفصیلی ممنوع اعلام شده است. ۶۷ شهر در محدوده تهران و البرز وجود دارد که هریک طرح جامع، تفصیلی و هادی دارند. ۱۵ طرح جامع در حال حاضر در حال بازنگری است و طرح جامع تهران هم به زودی بازنگری می‌شود و هیچ بن‌بستی برای ساخت و ساز ایجاد نشده است.

جنوب و جنوب شرق تهران شدیداً با خطر فرونشست روبه رو است

کاظمیان در مورد وضعیت فرونشست در تهران، خاطرنشان کرد: جنوب و جنوب شرق تهران شدیداً با خطر فرونشست روبه رو است. ریسک وضعیت تهران در این مصوبه برای ساخت و ساز مشخص شده است؛ بنابراین آسیب پذیری تهران ناشی از بارگذاری پرتراکم در مناطق با حساسیت بالا بوده که باید به آن توجه می‌شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آلودگی هوا تنها به تهران محدود نیست، تصریح کرد: شهر‌هایی مثل فیروزکوه و اشتهارد هم با آلودگی هوا درگیر هستند.

وی ادامه داد: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به باغات و سپس به منازل مسکونی و سایر کاربری‌ها فرایندی است که شکل گرفته و در مصوبه به آن توجه شده است.

کاظمیان با بیان اینکه ۳۰ درصد از اراضی منابع طبیعی مجموعه شهری تهران- البرز به محیط تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: جمعیت منطقه ۳۰ درصد افزایش یافته و محدوده ساخت و ساز نیز ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی همچنین تصریح کرد: نقشه‌ها نشان می‌دهد که کدام شهر‌ها و روستا‌ها بر اساس طرح جامع رشد می‌کنند و کدامیک بر این مبنا رشد نکرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه به ازای هر نفر دو هکتار کسری اکولوژیک وجود دارد، یادآور شد: اگر با همین وضعیت آب و مصرف انرژی ادامه دهیم، اضافه جمعیت منطقه به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

کاظمیان با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ منطقه چهار میلیون نفر اضافه جمعیت داشت، تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت تهران- البرز ۱۶ میلیون نفر بود و ظرفیت تمام طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی تا سال ۱۴۲۰ به میزان ۲۲ میلیون نفر پیش بینی شده است.

حتی اگر بخواهیم، این جمعیت از تهران نمی‌رود

وی با بیان اینکه موضوعی مطرح شده که بر اساس این مصوبه می‌خواهیم جمعیت از تهران برود، گفت: به هیچ عنوان چنین نیست و حتی اگر بخواهیم این جمعیت از تهران نمی‌رود. تلاش ما این است که جمعیت تهران بتوانند زندگی راحت تری داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی هم گفت: فرصت‌های اشتغال به معنی جذب جمعیت است؛ شاغلانی که وارد می‌شوند به کارگاه‌های خدماتی، مدرسه و دانشگاه نیاز دارند. در صورت ایجاد مشاغل جمعیت ایجاد می‌شود و این جمعیت نیاز به مسکن، شغل و خدمات نیاز دارد. اگر یکبار چرخه قطع نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه باید قدرت مغناطیس تهران برای افزایش جذابیت دیگر شهر‌ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: بر اساس مصوبه در سه ماه باید مشاغل صنعتی قابل انتقال تهران را احصا و شناسایی کنیم.

کاظمیان با اشاره به تأکیدات این سند، اظهار کرد: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در خارج از شهرها، افزایش تحقق پذیری طرح‌های جامع، پایبندی به طرح جامع و تفصیلی و جلوگیری از بروز تخلفات، افزایش بهره وری انرژی و کاهش مصرف آب در ساختمان، کشاورزی و فضای سبز، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تأمین درآمد‌های پایدار شهرداری ها، جابجایی صنایع آلاینده و خدمات فاقد مزیت از مجموعه شهری، سازوکار‌های نظارتی بر قلمرو‌های مجموعه شهری، ارتقاء ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی و تأسیسات و تجهیزات منطقه‌ای و بازنگری قوانین استقرار صنایع و فعالیت‌ها از جمله تأکیدات این پروژه است.

وی خاطرنشان کرد: نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی به اندازه‌ای ظرفیت خالی برای توسعه دارند که نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته تنها به دو شهرک مجوز احداث داده شده است، تصریح کرد: در تمام این سال‌ها هیچ مجوزی برای شهر‌های جدید صادر نشده است.

منبع: ایرنا