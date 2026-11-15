باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد رستمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به انتقال ۱۷۷ هزار تن کالای اساسی از استان بوشهر به نقاط مختلف کشور خبر دادو اظهار داشت: در ۷ ماه امسال مجموعاً ۱۷۷ هزار و ۲۹۵ تن کالای اساسی از استان بوشهر به اقصی نقاط کشور منتقل شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی است.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی استان بوشهر اظهار داشت: رفع نقاط حادثه‌خیز و بهسازی محور‌های مواصلاتی از جمله اقدامات مهم در مسیر افزایش ایمنی تردد در جاده‌های استان است و این موضوع با جدیت در دستور کار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز نقش مهمی در کاهش خطرات جاده‌ای و افزایش ایمنی کاربران راه دارد و با اجرای اقدامات اصلاحی در این نقاط می‌توان شرایط مناسب‌تری برای تردد خودرو‌ها و جابه‌جایی مسافران فراهم کرد.

رستمی با تأکید بر ضرورت بهسازی محور‌های مواصلاتی استان تصریح کرد: ارتقای ایمنی راه‌ها نیازمند تداوم اقدامات فنی و عمرانی و نظارت مستمر بر وضعیت محور‌های ارتباطی است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود سطح ایمنی و کیفیت خدمات جاده‌ای در استان بوشهر ارتقا یابد.