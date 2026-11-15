باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - محمدمهدی جوهری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تغییر رویکرد فعالیت این مجموعه از حوزه صنعت به حوزه توسعه و معرفی ظرفیت‌های مناطق کشور اظهار کرد: تا سه چهار سال گذشته فعالیت تخصصی ما بیشتر در حوزه صنعت متمرکز بود، اما به این نتیجه رسیدیم که صنعت یکی از مؤلفه‌های شکل‌دهنده تصویر ذهنی مخاطبان از یک مکان است؛ برای مثال، ژاپن در ذهن بسیاری از مردم با صنعت قدرتمند خود شناخته می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ درگیر پرونده شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه بودیم که در یونسکو به ثبت رسید و همین تجربه، زمینه ورود تخصصی‌تر مجموعه به حوزه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مناطق کشور را فراهم کرد.

جوهری ادامه داد: در سال ۲۰۲۵ با توجه به سابقه فعالیت مجموعه در حوزه شهر‌های خلاق و خوراک‌شناسی، پروژه ثبت جهانی روستای سهیلی در فهرست بهترین روستا‌های گردشگری جهان به ما پیشنهاد شد. پس از اجرای این پروژه و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های این حوزه، به‌تدریج تمرکز فعالیت‌های خود را از صنعت به سمت معرفی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری مناطق تغییر دادیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به پروژه‌های جدید این مجموعه در سال ۲۰۲۶ گفت: در ادامه این مسیر، پرونده روستای درک در استان سیستان و بلوچستان و روستای قلعه‌بالا در استان سمنان را نیز برای حضور در فرآیند ارزیابی بین‌المللی آماده کردیم که هنوز نتایج نهایی آنها اعلام نشده است. البته هر دو روستا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای موفقیت در این رقابت برخوردارند و روستای قلعه‌بالا نیز شانس بالایی برای انتخاب دارد.

وی با اشاره به معیار‌های ارزیابی روستا‌های گردشگری در سطح بین‌المللی تصریح کرد: در این فرآیند شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به نقش بانوان در اقتصاد روستا و همزیستی مردم با محیط روستایی اشاره کرد. پس از تکمیل پرونده، داوران فرآیند راستی‌آزمایی را انجام می‌دهند و در صورت تأیید مستندات و تحقق شاخص‌ها، امتیاز لازم به پرونده اختصاص پیدا می‌کند.

جوهری با بیان اینکه هر کشور سالانه امکان معرفی هشت روستا برای حضور در این رقابت بین‌المللی را دارد، گفت: در این ارزیابی، تحقق واقعی شاخص‌ها اهمیت زیادی دارد و صرف ارائه مستندات کافی نیست؛ بلکه ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده باید در فرآیند راستی‌آزمایی نیز تأیید شوند. کسب امتیاز بالای ۸۰ از ۱۰۰ نیز از شرایط تأیید پرونده در این ارزیابی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه ایران در شبکه شهر‌های خلاق یونسکو اشاره کرد و افزود: پنج شهر ایران در حوزه‌های مختلف در این شبکه حضور دارند که شامل اصفهان در حوزه صنایع‌دستی، کردستان در حوزه موسیقی، کرمانشاه و رشت در حوزه خوراک‌شناسی و کاشان در حوزه معماری هستند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در پایان تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق کشور نباید صرفاً به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود شود، بلکه لازم است هویت و توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد هر منطقه به‌درستی شناسایی و به مخاطبان بین‌المللی معرفی شود تا شهر‌ها و روستا‌های ایران بتوانند جایگاه شایسته‌ای در عرصه جهانی به دست آورند.