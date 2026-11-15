مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از تدوین و آماده‌سازی پرونده‌های تخصصی روستاهای ایرانی برای حضور در رقابت‌های جهانی یونسکو خبر داد و گفت: بهره‌گیری از دانش و ظرفیت‌های بومی می‌تواند مسیر معرفی بین‌المللی روستاهای مستعد و توسعه گردشگری کشور را هموار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - محمدمهدی جوهری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تغییر رویکرد فعالیت این مجموعه از حوزه صنعت به حوزه توسعه و معرفی ظرفیت‌های مناطق کشور اظهار کرد: تا سه چهار سال گذشته فعالیت تخصصی ما بیشتر در حوزه صنعت متمرکز بود، اما به این نتیجه رسیدیم که صنعت یکی از مؤلفه‌های شکل‌دهنده تصویر ذهنی مخاطبان از یک مکان است؛ برای مثال، ژاپن در ذهن بسیاری از مردم با صنعت قدرتمند خود شناخته می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۳۹۸ درگیر پرونده شهر خلاق خوراک‌شناسی کرمانشاه بودیم که در یونسکو به ثبت رسید و همین تجربه، زمینه ورود تخصصی‌تر مجموعه به حوزه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مناطق کشور را فراهم کرد.

جوهری ادامه داد: در سال ۲۰۲۵ با توجه به سابقه فعالیت مجموعه در حوزه شهر‌های خلاق و خوراک‌شناسی، پروژه ثبت جهانی روستای سهیلی در فهرست بهترین روستا‌های گردشگری جهان به ما پیشنهاد شد. پس از اجرای این پروژه و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های این حوزه، به‌تدریج تمرکز فعالیت‌های خود را از صنعت به سمت معرفی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری مناطق تغییر دادیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به پروژه‌های جدید این مجموعه در سال ۲۰۲۶ گفت: در ادامه این مسیر، پرونده روستای درک در استان سیستان و بلوچستان و روستای قلعه‌بالا در استان سمنان را نیز برای حضور در فرآیند ارزیابی بین‌المللی آماده کردیم که هنوز نتایج نهایی آنها اعلام نشده است. البته هر دو روستا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای موفقیت در این رقابت برخوردارند و روستای قلعه‌بالا نیز شانس بالایی برای انتخاب دارد.

وی با اشاره به معیار‌های ارزیابی روستا‌های گردشگری در سطح بین‌المللی تصریح کرد: در این فرآیند شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به نقش بانوان در اقتصاد روستا و همزیستی مردم با محیط روستایی اشاره کرد. پس از تکمیل پرونده، داوران فرآیند راستی‌آزمایی را انجام می‌دهند و در صورت تأیید مستندات و تحقق شاخص‌ها، امتیاز لازم به پرونده اختصاص پیدا می‌کند.

جوهری با بیان اینکه هر کشور سالانه امکان معرفی هشت روستا برای حضور در این رقابت بین‌المللی را دارد، گفت: در این ارزیابی، تحقق واقعی شاخص‌ها اهمیت زیادی دارد و صرف ارائه مستندات کافی نیست؛ بلکه ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده باید در فرآیند راستی‌آزمایی نیز تأیید شوند. کسب امتیاز بالای ۸۰ از ۱۰۰ نیز از شرایط تأیید پرونده در این ارزیابی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه ایران در شبکه شهر‌های خلاق یونسکو اشاره کرد و افزود: پنج شهر ایران در حوزه‌های مختلف در این شبکه حضور دارند که شامل اصفهان در حوزه صنایع‌دستی، کردستان در حوزه موسیقی، کرمانشاه و رشت در حوزه خوراک‌شناسی و کاشان در حوزه معماری هستند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در پایان تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق کشور نباید صرفاً به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود شود، بلکه لازم است هویت و توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد هر منطقه به‌درستی شناسایی و به مخاطبان بین‌المللی معرفی شود تا شهر‌ها و روستا‌های ایران بتوانند جایگاه شایسته‌ای در عرصه جهانی به دست آورند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش بنیان ، توسعه گردشگری ، ثبت جهانی
خبرهای مرتبط
استاندار سمنان:
گردشگری در اولویت سند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان سمنان باشد
موقعیت استان فرصتی برای توسعه گردشگری سلامت
استاندار کردستان مطرح کرد؛
ثبت جهانی هورامان رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
کتاب‌های درسی چاپ شده‌اند/ چرا برخی دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند؟
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
از مهندسی مواد تا آینده‌ای سبز، پیوند متالورژی، انرژی و محیط زیست
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
۳۰ درصد مدارس پایتخت نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
هنرستان‌سازی گامی ماندگار برای تربیت نیروی انسانی آینده است
آخرین اخبار
ثبت جهانی روستاهای ایران در مسیر توسعه گردشگری دانش‌بنیان + فیلم
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
از مهارت تا درآمد؛ سامانه دانش‌بنیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار آموزشی + فیلم
اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی
تیم‌های ارزیاب اورژانس به لواسان رفتند؛ زلزله مصدومی نداشت
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
۵۰ درصد جمعیت کشور اضافه وزن دارند
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
هنرستان‌سازی گامی ماندگار برای تربیت نیروی انسانی آینده است
۳۰ درصد مدارس پایتخت نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
کتاب‌های درسی چاپ شده‌اند/ چرا برخی دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند؟
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
از مهندسی مواد تا آینده‌ای سبز، پیوند متالورژی، انرژی و محیط زیست
تأمین ۱۱۰ پمپ انسولین مخصوص کودکان مبتلا به دیابت
ضرورت مصرف مایعات و سبزیجات تازه در هنگام آلودگی هوا
انفجار هسته‌ای در فضا می‌تواند ۹۹ درصد ماهواره‌ها را از کار بیندازد
یک مکمل غذایی رایج برای کاهش فشار خون در عرض ۳ ماه
آنر با یک گوشی هوشمند جدید سامسونگ را به چالش کشید