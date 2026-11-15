مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توقیف یک «نفتکش مظنون به عضویت در ناوگان سایه روسیه» در دریای مدیترانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که نیرو‌های دریایی این اتحادیه در ۱۳ نوامبر، یک «نفتکش مظنون به عضویت در ناوگان سایه روسیه» را در دریای مدیترانه بازرسی و بر آن سوار شدند.

«کایا کالاس» گفت این عملیات از سوی نیروی دریایی اتحادیه اروپا در مدیترانه و در چارچوب عملیات «ایرینی» و بر اساس ماده ۱۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها انجام شد و مشخص کرد که نفتکش «ام‌وی میداگ» (MV MIDAG) با پرچمی جعلی تردد می‌کرد.

بر اساس این گزارش، این نفتکش حامل نفت خام که از بندر «کوزمینو» روسیه حرکت کرده بود، ظاهراً با پرچم زیمبابوه تردد می‌کرد و بعدتر در نزدیکی سواحل الجزایر مشاهده شد.

کالاس تأکید کرد: «اتحادیه اروپا به مختل کردن فعالیت ناوگان سایه روسیه، هم در دریا و هم از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، ادامه خواهد داد.»

وی همچنین بار دیگر اعلام کرد که انتظار می‌رود بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه روز دوشنبه اعلام شود؛ بسته‌ای که بانک‌ها، خریداران نفت و شرکت‌های پشتیبان ناوگان سایه را هدف قرار می‌دهد.

منبع: بریکینگ د نیوز