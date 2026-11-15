دبیرکل کمیته ملی المپیک، از پرداخت مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک کمیته بین‌المللی المپیک به ۱۲ ورزشکار کشورمان در هشت رشته ورزشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزشکاران و برنامه‌های آماده‌سازی آنان اظهار داشت: همواره حمایت از ورزشکاران و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های آماده‌سازی و حضور موفق آنان در رویداد‌های مهم بین‌المللی، از اولویت‌های فعالیت کمیته ملی المپیک بوده است. بر همین اساس، پیگیری‌های لازم برای بهره‌مندی ورزشکاران کشورمان از حمایت‌های مالی و دریافت و پرداخت کمک‌هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب برنامه‌های بین‌المللی نیز به‌طور مستمر در دستور کار این کمیته قرار داشته است.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب برنامه حمایتی واحد همبستگی المپیک (Olympic Solidarity) کمیته بین‌المللی المپیک، مرحله سوم بورسیه‌های ورزشکاران با هماهنگی واحد همبستگی کمیته ملی المپیک، به ۱۲ نماینده کشورمان در هشت رشته ورزشی پرداخت شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به نحوه پرداخت این حمایت مالی تصریح کرد: بورسیه‌های مذکور هر چهار ماه یک‌بار و به صورت نقدی در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد که مبلغ پرداختی به هر ورزشکار در مرحله سوم، ۶۳۸ میلیون تومان بوده است.

علی‌نژاد ادامه داد: برنامه بورسیه‌های همبستگی المپیک با هدف پشتیبانی از ورزشکاران نخبه و مستعد کشور‌های مختلف، کمک به ارتقای سطح آمادگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور موفق آنان در رقابت‌های بین‌المللی و مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک اجرا می‌شود. این حمایت‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با تمرین، مربیگری، تجهیزات و حضور در مسابقات را پوشش دهد و فرصت بیشتری برای تمرکز ورزشکاران بر برنامه‌های آماده‌سازی فراهم آورد.

گفتنی است، برنامه بورسیه‌های همبستگی المپیک در دوره چهارساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ نیز با تمرکز بر حمایت از ورزشکاران در مسیر بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ۱۲ ورزشکار ایرانی دریافت‌کننده مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک در رشته‌های مختلف عبارتند از:

تکواندو: ناهید کیانی، آرین سلیمی و مبینا نعمت‌زاده
کشتی: علیرضا مهمدی و رحمان عموزاد
شمشیربازی: علیرضا پاکدامن
وزنه‌برداری: علی داودی
صخره‌نوردی: رضا علیپور
روئینگ: فاطمه مجلل
تیراندازی: هانیه رستمیان
تیروکمان: مبینا فلاح و گیسا بایبوردی

در مجموع، در این مرحله مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان به ۱۲ ورزشکار کشورمان اختصاص یافته است.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بورسیه
خبرهای مرتبط
شجیع: نباید در المپیک جوانان نگاهی مدال‌محور داشته باشیم+ فیلم
موسوی: ورزشکاران می‌توانند سفیران صلح و دوستی باشند+ فیلم
پیام تشکر کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و اعضای کاروان ایران در المپیک جوانان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
آخرین اخبار
پرداخت مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک به ۱۲ ورزشکار ایرانی
ساحلی‌بازان ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شوند
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
مدیرکل امور باشگاه‌های وزارت ورزش: دولت مسئول ساخت و نگهداری ورزشگاه برای باشگاه‌ها نیست
آغاز رقابت شطرنج‌بازان ایران در جام آزاد شانگهای؛ ملی‌پوشان در بخش رپید به میدان رفتند
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
مظفری‌زاده دوباره مدیرعامل تراکتور شد
قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
حدادی: آگهی فروش محمودی دوشنبه منقضی می‌شود
محمودی: هیچ کس من را اغوا نکرده بود
ایران ۲ - ۰ فلسطین/ برد شاگردان قلعه‌نویی در نخستین دیدار
پدلیست‌های جوان ایرانی بر قله آسیا تکیه زدند
دغدغه‌های سهراب پیش از دیدار آسیایی؛ مصدومان و غایبان در کانون توجه
روز‌های سرنوشت‌ساز استقلال؛ آماده‌سازی برای بازگشت به رقابت‌ها
استقلال در انتظار بازگشت ملی‌پوشان؛ برنامه ویژه سهراب برای ادامه فصل
قدرت نمایی نوجوانان ایران با ۱۱ گل مقابل سریلانکا
پانادیچ مدنظر پرسپولیس برای دستیاری تارتار