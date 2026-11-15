افزایش ۶۹ درصدی حجم ذخایر آبی سدهای آذربایجان غربی/ رشد ۱۵۶ درصدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مدیر عامل شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی از افزایش ۶۹ درصدی حجم آب ذخایر سدهای استان نسبت به سال گذشته خبر داد‌ و افزود:حجم آب ذخیره‌شده در مجموع سدهای استان به یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -مجید رستگاری مدیرعامل شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بر اساس آخرین آمار وضعیت سدهای مخزنی آذربایجان غربی، میزان پرشدگی سدهای استان در حال حاضر ۴۶ درصد است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد بوده و در مجموع با افزایش ۶۹ درصدی به یک میلیارد پ ۱۹۸ میلیون مترمکعب رسیده است‌

وی افزود: همچنین حجم آب ذخیره‌شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۶۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۵۶ درصد افزایش دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: در حوضه آبریز ارس نیز حجم آب ذخیره‌شده به ۱۷۹ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. در حوضه آبریز زاب هم میزان ذخایر سدها ۴۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گزارش شده که ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

رستگاری همچنین گفت: میزان ورودی آب به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب بوده است؛ این در حالی است که ورودی آب در مدت مشابه سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب ثبت شده بود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یادآور شد: این آمار بیانگر بهبود وضعیت ذخایر آبی استان در مقایسه با سال گذشته است؛ هرچند تداوم مدیریت مصرف آب و صرفه‌جویی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، همچنان از ضرورت‌های مهم برای حفظ منابع آبی به شمار می‌رود.

برچسب ها: ذخایر آبی سدها ، آب منطقه ای
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