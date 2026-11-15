باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی امروز در دومین همایش داوری حرفه‌ای و آیین گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ادای احترام به امام راحل(ره) و آرزوی سلامتی برای رهبر انقلاب این روز را به همه همکاران شوراهای حل اختلاف تبریک گفت.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع همکارانی که در بازسازی روابط انسانی، کاهش آلام مردم و اصلاح ذات‌البین گام برمی‌دارند، اظهار کرد: صلح و سازش از توصیه‌ها و آموزه‌های دینی ما و مورد تأکید فراوان است چنان‌که خداوند کسانی را که اصلاح ذات‌البین می‌کنند مشمول رحمت خود دانسته و شایسته اجر و پاداش می‌بیند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به آثار خیرخواهانه میانجیگری بزرگان و نخبگان محلی افزود: یک میانجیگری و گفت‌وگوی حکیمانه می‌تواند جانی را نجات دهد و مانع فروپاشی یک خانواده شود و از وقوع سایر جرائم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری کند.

علی‌نژاد شوراهای حل اختلاف را از ظرفیت‌های ارزشمند نظام قضایی خواند که تاکنون پرونده‌های بسیاری را با ایجاد صلح و سازش مختومه کرده‌اند و درباره حوزه داوری بر آموزش تخصصی داوران حرفه‌ای، درج شرط داوری در قراردادها و عدالت در ارجاع پرونده‌ها به داوران تأکید کرد.

وی در تشریح عملکرد شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شد که ۱۱۰ هزار فقره آن به مصالحه انجامید این آمار در هفت ماه ابتدایی سال جاری به رسیدگی ۱۷۰ هزار فقره و ایجاد صلح و سازش در ۸۵ هزار فقره پرونده رسیده است.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به آمار هفت‌ماهه تصریح کرد: در این مدت ۲۵ فقره پرونده قتل نیز منجر به اخذ رضایت و نجات جان محکومان به قصاص شد و از ابتدای سال تاکنون ۲۳۹ نفر با وساطت شوراهای حل اختلاف از بند زندان آزاد شده‌اند.

علی‌نژاد از برگزاری پویش‌های فرهنگی صلحی با عناوین به عشق رهبر شهید، به عشق پرچم و وطن، به عشق امام حسین(ع) و به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم با هدف ترویج فرهنگ عفو و گذشت در سطح استان خبر داد.

وی در پایان بر آموزش، توانمندسازی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی و استفاده از ظرفیت شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی مانند شوراهای حل اختلاف، داوران و صلح‌یاران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نظامیان معاون حل اختلاف دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در ابتدای این همایش گزارشی از اقدامات و عملکرد این معاونت در حوزه‌های شوراهای حل اختلاف، داوری و صلح‌یاران ارائه کرد و مولایی رئیس هیئت‌مدیره کانون داوران حرفه‌ای استان درباره مسائل حوزه داوری سخنرانی کرد.

در بخش پایانی مراسم رؤسای حوزه‌های قضایی برتر در بحث ارجاع به امر داوری و صلح‌یاری با اهدای لوح و هدایا تجلیل شدند و در پایان مسابقه فرهنگی با مشارکت حاضران برگزار شد.