امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰  هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۱۳۱  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلا ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۴۷۹  هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۲ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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