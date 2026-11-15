باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۴ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۲ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان