وزیر امور خارجه در سه دیدار جداگانه، رونوشت استوارنامه سفرای جدید هلند و ژاپن را دریافت کرد و با سفیر برونئی دارالسلام در پایان ماموریت دیپلماتیک وی در ایران دیدار و خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در آغاز ماموریت دیپلماتیک «ژانت آلبرِدا» سفیر جدید هلند در جمهوری اسلامی ایران، رونوشت استوارنامه وی را دریافت کرد.

«تورو موریکاوا» سفیر جدید ژاپن در جمهوری اسلامی ایران نیز در آغاز ماموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

عراقچی همچنین در دیدار با «آوانگ حاجی اسماعیل عبدالمناب» سفیر برونئی دارالسلام، در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در ایران، دیدار و خداحافظی کرد.

«داتو وان یوسری» سفیر جدید مالزی در جمهوری اسلامی ایران، هم در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

منبع: ایرنا