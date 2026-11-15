عملیات اجرایی نخستین پارک مدرسه استثنایی کشور به منظور بهره مندی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه از امکانات مناسب آموزشی و تفریحی در تبریز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایجاد محیط‌های مناسب برای تحرک، بازی و فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه از الزامات ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای رشد و یادگیری آنان است و در همین راستا طرح احداث پارک مدرسه در مدارس ابتدایی استثنایی تلاش و رشد با رویکرد بهره‌گیری بهینه از فضای موجود و پاسخگویی به نیاز‌های ورزشی و تفریحی دانش‌آموزان وارد مرحله اجرا شد.

بر اساس این طرح در این دو مدرسه فضایی به مساحت یک‌هزار مترمربع به احداث پارک مدرسه اختصاص یافته است که با همت و مشارکت شهرداری منطقه یک به بهره‌برداری خواهد رسید و مقرر گردیده تا پایان امسال عملیات اجرایی احداث ۱۰ پارک مدرسه دیگر در شهر آغاز شود.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در آیین کلنگ‌زنی نخستین پارک‌مدرسه استثنایی آذربایجان شرقی در تبریز گفت: امیدواریم این اقدام آغازگر حرکتی مستمر برای توسعه چنین فضا‌هایی در مدارس استان باشد و زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه از امکانات مناسب آموزشی و تفریحی بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضا‌های آموزشی تبریز در مقایسه با بسیاری از شهر‌های استان و کشور پایین است افزود: جبران این کمبود نیازمند تعامل و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است و استفاده از ظرفیت شهرداری می‌تواند در بهبود وضعیت فضا‌های آموزشی شهر موثر باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری در ایجاد و توسعه پارک مدرسه‌ها در نقاط مختلف تبریز بر ضرورت تداوم این طرح و گسترش فضا‌های متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان تاکید کرد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: آموزش و پرورش ، مدرسه استثنایی
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