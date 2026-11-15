مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای از عملیات امانی به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال در شهرستانهای استان با تکیه بر ماشین‌آلات و توان اجرایی راهداری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری با تأکید بر اهمیت اجرای مستقیم پروژه‌های بدون وابستگی کامل به پیمانکاران اظهار کرد: این روش علاوه بر افزایش سرعت عملیات، امکان واکنش سریعتر به نیازهای جادهها و شرایط بحرانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: مجموع ارزش روز عملیات امانی اجراشده به ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال می‌رسد که شامل ۱۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری سنگی، ۹ هزار کیلومتر-ماه تسطیح و رگلاژ راههای روستایی و مرزی، ۲۴۰ هزار مترمکعب رفع افتادگی شانه راه و یک میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع اصلاح شیروانیها است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: همچنین ۱۲۰ نقطه پرتگاهی ایمن‌سازی، ۳۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب محلی ساماندهی، ۷ هزار و ۸۰۰ تن چاله پرکنی در محورها و ۳ هزار کیلوگرم لکه‌گیری با آسفالت سرد کیسه‌ای انجام شده و ۷ کیلومتر راه روستایی نیز برای آسفالت آماده و ۱۰ دستگاه پل با دهانه‌های ۲ تا ۴ متری احداث شده است.

شکری با اشاره به اقدامات شاخص شهرستانی گفت: در محورهای مهاباد–سردشت، مهاباد–میاندوآب و مهاباد–ارومیه، ۱۱ کیلومتر عملیات تعریض، جداسازی و روشنایی نقطهای با همکاری نهادهای محلی اجرا شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل سابقه رانش در سه نقطه از محور سردشت–مهاباد محدوده پلیس‌راه و پیش‌بینی بارش‌های شدید، ۴ کیلومتر از جاده قدیم این مسیر با بیش از ۸۰ هزار مترمکعب خاکبرداری به‌عنوان مسیر پشتیبان احیا شد و ۶ کیلومتر از محور سردشت–بیوران–کیله منتهی به مرز کیله نیز به صورت امانی تعریض گردید.

برچسب ها: عملیات راهسازی ، راهداری
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