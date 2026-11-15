مدیرکل دفتر فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از مشارکت ۳۳۶ هزار و ۷۲۹ مودی در طرح نشان‌دار کردن مالیات تا ۲۴ آبان‌ماه خبر داد و گفت: میزان مشارکت در این طرح در مقایسه با مجموع مشارکت سال گذشته تاکنون حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  داود خدابنده با اشاره به آخرین آمار مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: تا ۲۴ آبان‌ماه امسال ۳۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ مجموع مشارکت مودیان در سال گذشته ۳۰۱ هزار نفر بوده و آمار امسال تا ۲۴ آبان ماه از رشد حدود ۱۲ درصدی مشارکت حکایت دارد.

وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌های منتخب نیز روند قابل توجهی داشته است، افزود: تاکنون ۱۶ همت برای اجرای پروژه‌های مختلف در سطح کشور تامین مالی شده و یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه نیز به‌طور کامل و در سطح ۱۰۰ درصدی تامین مالی شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصريح کرد: برای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری ۲۰۸۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸ همت پیش‌بینی شده است تا مودیان بتوانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود در تامین مالی و پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز کشور مشارکت کنند.

خدابنده با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان اولین استانی است که در سال جاری تمامی پروژه‌های آن تاکنون تامین مالی شده است، افزود: ۲۳۶ پروژه‌ این استان با انتخاب مودیان به صورت کامل و ۱۰۰ درصد تامین مالی شده‌اند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از بین ۹۰۹ پروژه مربوط به احداث و تکمیل مدرسه در طرح نشان‌دار کردن مالیات امسال، ۱۷۸ پروژه مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است که با مشارکت مودیان هم اینک بطور کامل تامین مالی شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف پیوند دادن پرداخت مالیات به نیازهای ملموس جامعه و افزایش نقش‌آفرینی مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی اجرا می‌شود. در این سازوکار مودیان می‌توانند از میان پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های مختلف طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آن‌ها به تامین اعتبار پروژه‌های منتخب اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی در پایان گفت: مودیان می‌توانند تا پایان آبان‌ماه از طریق ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در انتخاب پروژه‌های اولویت دار طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت نموده و در توسعه و آبادانی کشور سهیم شوند.

گفتنی است اجرای این طرح علاوه بر تقویت شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌های کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی را فراهم می‌کند. همچنین مالیات از یک تکلیف قانونی فراتر می‌رود و به ابزاری برای مشارکت شهروندان در آبادانی مناطق مختلف کشور تبدیل می‌شود.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود
ساخت ۳۴ کتابخانه و برنامه‌ریزی برای احداث ۲۱ کتابخانه جدید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشکلی در تأمین اقلام اساسی نداریم/ آزادسازی نرخ گندم و آرد باید در دستور کار قرار بگیرد
سرنوشت کارت‌های اضطراری بنزین چه می‌شود؟ / فعلاً خبری از حذف سراسری نیست
تجارت ۲.۷ میلیاردی تهران و کابل/ آمادگی ایران برای دسترسی تجار افغان به آب‌های آزاد
ایران خودرو و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
دولت تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است
ایران از ظرفیت تجاری بالایی برخوردار است
ساخت ۳۴ کتابخانه و برنامه‌ریزی برای احداث ۲۱ کتابخانه جدید
بورس همچنان ظرفیت رشد میان‌مدت دارد؟
نقش تجهیزات قالب‌بندی استاندارد در افزایش کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی
لوازم خانگی بوش را از کجا بخریم؟
آخرین اخبار
تامین مالی کامل یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه تا ۲۴ آبان‌ماه از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۴ آبان ۱۴۰۵
تدوین نقشه ملی کالا‌های حیاتی ضروری است
۶۵ درصد قیمت مسکن به زمین وابسته است
ظرفیت برق اضطراری کشور در حوزه زیرساخت‌های آب دو برابر شد+ فیلم
معاون وزیر راه: نمی‌خواهیم جمعیت از تهران برود
جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تاب‌آوری صنعت آب و فاضلاب کشور را افزایش داد
ایران خودرو و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد/ حداقل ۵۰ درصد تأمین آب اضطراری باید از نظر برق خودکفا باشد
قیمت سازه ال اس اف؛ راهنمای انتخاب تولیدکننده و خرید استاد و رانر از بجین پارس
برای تمام تأسیسات حساس آب و فاضلاب برق اضطراری پیش‌بینی شده است
تجارت ۲.۷ میلیاردی تهران و کابل/ آمادگی ایران برای دسترسی تجار افغان به آب‌های آزاد
ضرورت تقویت هم زمان توان دفاعی، دیپلماسی و اقتصاد کشور
افزایش ظرفیت تأمین برق اضطراری تأسیسات آب و فاضلاب به ۸۳۰ مگاولت‌آمپر
لوازم خانگی بوش را از کجا بخریم؟
دولت تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است
بورس همچنان ظرفیت رشد میان‌مدت دارد؟
چگونه کانال مناسب برای تبلیغات پیدا کنیم؟ راهنمای انتخاب و افزایش بازدهی
نقش تجهیزات قالب‌بندی استاندارد در افزایش کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی
سرنوشت کارت‌های اضطراری بنزین چه می‌شود؟ / فعلاً خبری از حذف سراسری نیست
مشکلی در تأمین اقلام اساسی نداریم/ آزادسازی نرخ گندم و آرد باید در دستور کار قرار بگیرد
ایران از ظرفیت تجاری بالایی برخوردار است
ساخت ۳۴ کتابخانه و برنامه‌ریزی برای احداث ۲۱ کتابخانه جدید
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود