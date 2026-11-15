باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین آیین نکوداشت شهدای قهرمان، فرماندهان و دانشمندان جان‌فدای ایران، با محوریت گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام استان فارس در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و همچنین پاسداشت شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد، برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی این یادواره با اشاره به ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی اظهار کرد: برگزاری این آیین فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهدایی است که در راه دفاع از میهن، امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی جان خود را فدا کردند و نامشان برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

او افزود: استان فارس همواره خاستگاه مردان و زنان بزرگی بوده که در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور، علم، امنیت و فرهنگ، نقش‌آفرینی کرده‌اند. در این یادواره تلاش داریم ضمن تجلیل از فرماندهان و دانشمندان شهید، یاد و نام شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد را نیز گرامی بداریم و ابعاد مختلف ایثار و فداکاری فرزندان این سرزمین را به نسل امروز معرفی کنیم.

دبیر اجرایی یادواره با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا، علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی در این مراسم، خاطرنشان کرد: این برنامه صرفاً یک آیین بزرگداشت نیست، بلکه تلاشی برای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و حماسی استان فارس و انتقال پیام ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده است.

در میان نزدیک به ۲۷۰ شهید استان فارس، شهیدان نام آشنایی همچون سرداران شهید مجید خادمی، محمدصالح اسدی، غلامرضا رضاییان، فضل الله نوذری، غلامحسین غیب پرور، رستم قاسمی، احمدجعفری، ابوالفضل نکویی، منصور صفرپور، مصیب بختیاری و امیر سرتیپ دوم شهید خلبان مجید کاظمی و دکتر فریدون عباسی،دکتر سیدامیرحسین فقهی،دکتر عبدالحميد مینوچهر و دکتر سعید برجی از دانشمندان هسته‌ای کشور و اولین شهیده راه قدس معصومه کرباسی نیز به چشم می‌خورد. هم چنین یاد و خاطره دیگر فرماندهان، دانشمندان و شهدای والامقام استان فارس و شهدای مظلوم ورزشگاه لامرد گرامی داشته خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷، در تالار اندیشه حوزه هنری، واقع در تهران، خیابان سمیه، تقاطع حافظ برگزار می‌شود.

ستاد برگزاری یادواره از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، اهالی فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت دعوت کرده است با حضور در این آیین، در پاسداشت مقام شامخ شهیدان و زنده نگه‌داشتن یاد و راه آنان مشارکت کنند.

منبع: حوزه هنری فارس