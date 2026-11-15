رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری برای قهرمانی جهان، از هزینه‌های سنگین تیم‌های ملی و محدودیت منابع مالی فدراسیون سخن گفت.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، با اشاره به شرایط کشور و تلاش مردم اظهار کرد: مردم کشورمان در شرایط سخت پای عقاید و باورهای خود ایستاده‌اند و این موضوع را در یک سال گذشته به‌خوبی نشان داده‌اند.

وی با اشاره به برنامه چهارساله فوتبال ساحلی گفت: اعتقاد دارم هدف اصلی این برنامه باید قهرمانی جهان باشد. ما باید در فوتبال ساحلی به این عنوان برسیم و زیرساخت‌هایی که اکنون در حال ساخت است، از جمله مجموعه اختصاصی این رشته، نیز باید در همین مسیر قرار بگیرد.

تاج با یادآوری تجربه حضور تیم ملی در رقابت‌های جهانی دبی افزود: در آن مسابقات تا ثانیه‌های پایانی برابر برزیل رقابت نزدیکی داشتیم و در نهایت با اختلاف یک گل شکست خوردیم. باید هدف‌گذاری خود را به‌گونه‌ای انجام دهیم که در آینده بتوانیم بر سکوی قهرمانی جهان بایستیم.

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رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اهمیت تداوم موفقیت‌های آسیایی تصریح کرد: قهرمانی در آسیا باید به یک اتفاق مستمر برای فوتبال ساحلی ایران تبدیل شود. برای من خوشایند نیست که جایزه قهرمانی را به کشور دیگری اهدا کنیم؛ بنابراین باید این عنوان‌ها را حفظ کنیم و به دنبال اهداف بزرگ‌تری باشیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های گسترده تیم‌های ملی فوتبال کشورمان گفت: در همین روزها تیم ملی بزرگسالان در بصره حضور داشت، تیم ملی بانوان در چین بازی تدارکاتی برگزار می‌کند، تیم نوجوانان از رقابت‌های خود بازگشته، تیم جوانان در اردوست و تیم امید نیز در اصفهان با سپاهان تمرین می‌کند. فوتبال در این روزها فعالیت‌های متعددی دارد و وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر نیز از این مجموعه حمایت می‌کنند.

تاج با قدردانی از تلاش مسئولان فوتبال ساحلی بیان کرد: از آقای آخوندی و همکارانش در کمیته فوتبال ساحلی، همچنین دیگر مسئولانی که برای توسعه این رشته تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. امیدواریم در مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در بانکوک نیز نتایج خوبی به دست بیاوریم و نمایندگان ایران در بخش‌های مختلف جوایز را کسب کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به هزینه‌های سنگین اعزام تیم‌های ملی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های اعزام به‌شدت افزایش یافته است. برای حضور تیم فوتبال ساحلی در تایلند، هزینه بلیت هر نفر نزدیک به یک میلیارد تومان است و هزینه‌های هتل و سایر موارد نیز به آن اضافه می‌شود. با وجود محدودیت منابع مالی، تلاش کرده‌ایم هیچ‌یک از برنامه‌ها و مأموریت‌های فدراسیون متوقف نشود.

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وی ادامه داد: منابع مالی ما محدود است و حتی بخشی از حمایت‌های بین‌المللی نیز به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. در پروژه ساخت ساختمان فوتبال ساحلی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌ایم. از سوی دیگر، فدراسیون از محل حق پخش تلویزیونی درآمدی ندارد و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع همچنان با مشکلاتی همراه است.

تاج در پایان با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های فدراسیون خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، اردوها، اعزام‌ها و برنامه‌های تیم‌های ملی را دنبال می‌کنیم و امیدواریم با حمایت مسئولان و تلاش مجموعه فوتبال، اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

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برچسب ها: تاج ، مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال
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