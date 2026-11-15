هم‌زمان با اجرای سراسری طرح «همیار گاز»، برنامه آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا ششم در مدارس استان فارس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هم‌زمان با اجرای سراسری طرح «همیار گاز»، برنامه آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا ششم در مدارس استان فارس آغاز شد. در مراسم شروع این برنامه، دانش‌آموزان دبستان نبوت در سالن اجتماعات اداره‌کل آموزش‌وپرورش ناحیه یک شیراز حضور داشتند.

این طرح با هدف آشنایی دانش‌آموزان با گاز طبیعی، شیوه‌های درست مصرف و نکات ایمنی طراحی شده است. آموزش‌ها صرفاً به توضیح‌های کلاسی محدود نیست و با ابزار‌هایی مانند داستان، بازی، فیلم آموزشی و کار گروهی ارائه می‌شود. برگزارکنندگان امیدوارند دانش‌آموزان آموخته‌های خود را به خانواده منتقل کنند و در ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی نقش داشته باشند.

محمد حسین‌پور، مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس، گفت «همیار گاز» طرحی ملی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی است و معلمان و مربیان این مقطع نیز می‌توانند در آن مشارکت کنند.

به گفته او، برنامه با آغاز فصل سرما شروع شده و دانش‌آموزان از طریق اپلیکیشن طرح به محتوای آموزشی دسترسی پیدا می‌کنند. در پایان نیز به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

حسین‌پور با اشاره به اینکه گاز طبیعی از منابع ارزشمند کشور است، بر ضرورت مصرف سنجیده آن تأکید کرد.

او توضیح داد که هدف، کنارگذاشتن مصرف نیست؛ بلکه استفاده برنامه‌ریزی‌شده و به‌اندازه است تا گاز برای خانوارها، روستا‌ها و واحد‌های صنعتی در دسترس باشد و استان‌های سردسیر نیز با کمبود روبه‌رو نشوند.

حسین‌پور همچنین گفت: در دوره گذشته، سه دانش‌آموز دختر و یک معلم مرد از شهرستان فسا در شمار برگزیدگان طرح قرار گرفتند و امسال جوایز خود را دریافت کردند.

حمیدرضا شعبانی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش فارس، نیز با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی درباره مصرف انرژی گفت: آموزش‌وپرورش استان در سال جاری با جدیت بیشتری در اجرای برنامه‌های «همیار انرژی» مشارکت خواهد کرد.

برچسب ها: شرکت گاز فارس ، مدارس فارس ، همیار گاز ، دانش آموزان
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