رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های شمالی کشور طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان‌های شمالی کشور طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد و گفت: در پی فعالیت این سامانه، بارش‌های نسبتاً شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از سواحل دریای خزر و شمال‌غرب کشور پیش‌بینی می‌شود و در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز بارش برف و پدیده مه رخ خواهد داد.

 صادق ضیائیان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی درباره فعالیت این سامانه اظهار کرد: این شرایط جوی از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: روز دوشنبه استان‌های گیلان، مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. همچنین روز سه‌شنبه فعالیت سامانه در استان‌های گیلان، نیمه غربی مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال‌شرق آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با تشریح پیامد‌های احتمالی این سامانه تصریح کرد: شدت بارش‌ها می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و لغزندگی محور‌های مواصلاتی شود. همچنین در مناطق کوهستانی و سردسیر، بارش برف و مه موجب کاهش شعاع دید و اختلال در تردد جاده‌ای خواهد شد.

ضیائیان ادامه داد: وقوع رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه است. در مناطق سردسیر نیز احتمال اختلال در فعالیت‌های عمرانی و قطعی حامل‌های انرژی وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی گفت: هموطنان از تردد‌های غیرضروری و سفر به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی، به‌ویژه مناطق کوهستانی، خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و سوخت کافی به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین بر خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی تأکید کرد.

ضیائیان با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی، سازمان راهداری و شهرداری‌ها باید آمادگی لازم برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این سامانه را داشته باشند. بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، پاک‌سازی آبرو‌ها و مسیر‌های هدایت آب، آمادگی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید از جمله اقدامات ضروری است.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کرده و با توجه به کاهش محسوس دما، مدیریت بهینه مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز را در دستور کار قرار دهند.

منبع: سازمان هواشناسی کشور 

برچسب ها: سازمان هواشناسی کشور ، سیلاب
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