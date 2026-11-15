باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیرو‌های اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته در جریان درگیری‌ها در مناطق مختلفی از استان‌های خارکیف، سومی، دونتسک، دنیپروپتروفسک، زاپوریژیا و خرسون، بیش از یک هزار و ۱۲۰ نیروی نظامی خود را از دست داده‌اند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، سنگین‌ترین تلفات گزارش‌شده نیرو‌های اوکراینی در مناطق اطراف شهرک‌های وروفکا، گلوبوفکا، میخایلوفکا، نوودونتسکویه، نووپاولوکا، سرگئیفکا، استارو‌رایسکویه، اوریتسکویه و یاکوولفکا در جمهوری خلق دونتسک رخ داده است.

مسکو همچنین از وقوع درگیری‌هایی در مناطق اطراف کراماتورسک، اسلاویانسک، دروژکوفکا، پوکروفسکویه، بیتیتسا و خاتنیه و چندین منطقه دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیرو‌های این کشور زیرساخت‌های نظامی اوکراین را در ۱۴۹ منطقه هدف قرار داده‌اند و سامانه‌های پدافند هوایی روسیه نیز ۱۰۶۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

منبع: بریکینگ د نیوز