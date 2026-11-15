مدیرکل صمت فارس و معاون اقتصادی استاندار بر ضرورت حل مشکلات مالی، اداری و بانکی واحدهای تولیدی و تسریع در اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششصد و دهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقای توان تولید اقتصاد مقاومتی استان فارس یکشنبه به ریاست مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و دبیری کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و با حضور اعضای کارگروه و مدیران عامل بانک‌های عامل برگزار شد.

در این نشست، مسائل و مشکلات هفت بنگاه اقتصادی و تولیدی فعال در حوزه‌های سیمان، کشت و صنعت، سقف‌های فولادی، آهن اسفنجی، تولید انواع رینگ و انواع باتری و محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و با اتخاذ تصمیمات و تصویب راهکار‌های اجرایی، زمینه پیگیری و رفع موانع پیش‌روی این واحد‌ها فراهم شد.

تعیین تکلیف بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی، پرداخت معوقات کارگران، تامین و پرداخت تسهیلات بانکی، تعیین تکلیف اسناد مالکیت و مساحت اراضی واحد‌های تولیدی و بررسی موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی مرتبط با آلایندگی از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین در ادامه جلسه، مصوبات مربوط به ۸۰ بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی که در کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شده بود، مطرح و پس از بررسی، به تایید رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحد‌های تولیدی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است. تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و تعامل میان بخش‌های مختلف، مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی را به‌صورت تخصصی بررسی کرده و راهکار‌های عملیاتی برای حل آنها ارائه دهیم.

کریم مجرب افزود: حمایت از تولیدکنندگان، حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های صنعتی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه استمرار و توسعه تولید، از اهداف اصلی این کارگروه است و مصوبات جلسات نیز با همین رویکرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیازمند هم‌افزایی و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است و همه دستگاه‌های مسئول باید با نگاه حمایتی و در چارچوب قوانین و مقررات، برای تسهیل امور تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت واحد‌های اقتصادی اقدام کنند.

مسعود گودرزی اضافه کرد: حفظ ظرفیت‌های تولیدی، صیانت از فرصت‌های شغلی، تعیین تکلیف مشکلات مالی و اداری واحد‌ها و تسریع در اجرای مصوبات کارگروه، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با رفع مشکلات موجود، فعالیت خود را با ظرفیت مناسب ادامه دهند و نقش موثرتری در توسعه اقتصادی و اشتغال استان ایفا کنند.

این نشست در راستای حمایت از تولید، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری، مالی و بانکی واحد‌های تولیدی استان فارس برگزار شد.

منبع: صمت فارس