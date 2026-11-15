دو مجموعه راهکارهای مشترکی برای پیشگیری از تخلفات، آگاهی‌بخشی به مسافران و حفاظت از جاذبه‌های تاریخی بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در نشست با معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و مدیران حوزه‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی و فضای مجازی نیروی انتظامی، بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از آثار تاریخی، آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی به گردشگران و پیشگیری از تخلفات مرتبط با میراث فرهنگی تأکید کرد.

بهزاد مریدی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان فارس گفت: این استان حدود ۱۶ هزار اثر ثبت‌شده و واجد ارزش دارد و بخش قابل‌توجهی از آثار ثبت‌شده ملی و جهانی کشور در فارس قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به اهمیت محوطه‌های تاریخی و بافت‌های ارزشمند استان افزود: تخت‌جمشید، شهر گور، بافت تاریخی شیراز و دیگر محوطه‌های تاریخی فارس، هر یک ظرفیت‌های گسترده‌ای برای معرفی تاریخ و تمدن ایران دارند و باید از این ظرفیت‌ها در حوزه فرهنگ‌سازی و توسعه گردشگری استفاده کرد.

مریدی هوشمندسازی و پایش مستمر را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای حفاظت و مدیریت بهتر آثار تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های پایش شبانه‌روزی و استفاده از دوربین‌های نظارتی در مجموعه‌های تاریخی دنبال می‌شود تا امکان مدیریت و حفاظت مؤثرتر از این آثار فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین با اشاره به توسعه پلتفرم گردشگری فارس بیان کرد: معرفی دیجیتال محور‌های تاریخی، بافت تاریخی شیراز، موزه‌ها، جاذبه‌های طبیعی، گردشگری روستایی و عشایری از برنامه‌های این حوزه است. در این طرح، اطلاعات تاریخی، تصاویر و توضیحات مربوط به آثار در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد.

مریدی افزود: اطلاعاتی مانند مسیر‌های دسترسی، وضعیت ترافیکی، زمان بازدید و امکانات موردنیاز گردشگران نیز می‌تواند در برنامه‌ریزی هوشمند سفر مورد استفاده قرار گیرد و از سردرگمی و نارضایتی مسافران جلوگیری کند.

او با اشاره به آسیب‌های ناشی از حفاری‌های غیرمجاز و فعالیت سوداگران گنج اظهار کرد: لازم است با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تولید آثار مستند و نمایشی، خطرات و پیامد‌های این اقدامات برای جامعه تبیین شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: حفاری‌های غیرمجاز علاوه بر تخریب آثار تاریخی، خطرات جانی متعددی از جمله ریزش، خفگی و گرفتارشدن افراد در فضا‌های زیرزمینی به همراه دارد و آگاهی‌بخشی درباره این پیامد‌ها می‌تواند در پیشگیری از چنین اقداماتی مؤثر باشد.

مریدی همچنین به انتشار اخبار جعلی درباره کشف گنج و اشیای تاریخی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: برخی از این اخبار با هدف فریب افراد و ترغیب آنها به خریدوفروش اشیای ادعایی منتشر می‌شود که مقابله با این جریان به اطلاع‌رسانی دقیق و تولید محتوای آگاهی‌بخش نیاز دارد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مشترک اداره‌کل میراث فرهنگی فارس و فرماندهی انتظامی استان در حوزه آموزش همگانی، تولید محتوای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله محور‌های مطرح‌شده در این زمینه، تولید کلیپ‌های کوتاه آموزشی و هشداردهنده برای گردشگران، به‌ویژه در ایام پرتردد سفر، اطلاع‌رسانی درباره مراقبت از وسایل شخصی در محوطه‌های گردشگری و انتشار محتوای مرتبط با میراث فرهنگی از طریق بستر‌ها و صفحات مجازی نیروی انتظامی بود.

همچنین استفاده از ظرفیت کارشناسان پلیس برای آموزش کارکنان اداره‌کل میراث فرهنگی در زمینه جرائم سایبری، کلاهبرداری‌های اینترنتی، آسیب‌های اجتماعی و آشنایی با شیوه‌های جدید سوءاستفاده در فضای مجازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

برگزاری بازدید‌های آموزشی متقابل، آشنایی کارکنان میراث فرهنگی با فعالیت‌های پلیس فتا و بازدید نیرو‌های انتظامی از اماکن تاریخی و گردشگری نیز از زمینه‌های پیشنهادی برای توسعه تعامل دو مجموعه عنوان شد.

در پایان، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه برای ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از تخلفات، حفاظت از آثار تاریخی و تأمین امنیت گردشگران و توسعه گردشگری استان فارس تأکید شد.

منبع: میراث فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، پلیس ، امنیت ، گردشگران
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