مراسم رونمایی از پیراهن تیم فوتبال ستارگان قشقایی شیراز شب گذشته با حضور مسئولان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان در دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از چند سال دوری و غیبت تیم فوتبال قشقایی شیراز در عرصه فوتبال کشور، نماینده فوتبال فارس با عنوان جدید ستارگان قشقایی در لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند که به‌همین مناسبت مراسم رونمایی از پیراهن این تیم شب گذشته، ۲۳ آبان با حضور جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزشی استان، علاقه‌مندان به تیم فوتبال قشقایی و مدیران و بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم در دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز برگزار شد.

سرمربی تیم فوتبال ستارگان قشقایی در این رابطه در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: من به بازیکنان و جوانان استان فارس در زمینه استعداد فوتبالی اعتقاد زیادی دارم و مطمئن هستم مهد اصلی فوتبال کشور استان فارس است که متاسفانه دیده نمی‌شوند، زیرا ژن بازیکنان فارس، سرعتی و تاکتیک‌پذیر است.

اصغر اکبری افزود: بنده حدود دو ماه و نیم مسئولیت فنی تیم قشقایی را پذیرفته‌ام و در این مدت کوتاه از میان ۳۵۰ بازیکن بومی شیراز و چند شهرستان اطراف شیراز تعداد ۳۵ بازیکن را انتخاب کردیم که همگی فوتبالیست‌های خوب، با اخلاق و مستعدی هستند که آینده بسیار درخشانی خواهند داشت.

سرمربی تیم ستارگان قشقایی گفت: حدود ۳۰ درصد بازیکنان ما از ایل قشقایی هستند و اگر این تیم از نظر مالی و پشتیبانی دچار مشکلات نشود، مدعی صعود به لیگ بالاتر هستیم.

تیم فوتبال ستارگان قشقایی شیراز در نخستین مسابقه خود روز دوشنبه ۲۵ آبان در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز میزبان نماینده فوتبال کوار است.

منبع: ورزش و جوانان فارس

برچسب ها: ستارگان ، قشقایی ، پیراهن جدید ، لیگ دسته یک ، چهارم
خبرهای مرتبط
قهرمان شیرازی پرس سینه آماده رقابت در مسابقات جهانی روسیه
علوی:
پهلوانی و اخلاق، سرمایه ماندگار قهرمانان ورزشی است
گذر کوهنوردان فراز از گذرگاه هیجان‌انگیز «طاقچه مرگ»
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵۵ درصدی تولید گوشت و جهش ۳۴۳ درصدی تولید خاویار در فارس
ورودی شرقی شیراز سیمای تازه می‌گیرد/بهسازی کانال فاضلاب با همکاری بین‌بخشی
محرومیت گسترده عشایر فارس از سهمیه آرد
۶۰۳ پروژه آموزشی در فارس با پیشرفت ۷۸ درصدی در حال اجراست
آغاز اجرای آزمایشی پویش «سایه‌بان محله» در فارس
ظرفیت‌های خورشیدی فارس چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری و رفع موانع
کتاب در حاشیه اتاق‌های دیجیتال‌زده کودکان فارس
فرودگاه جهرم؛ از وقفه دو ساله تا افق توسعه اقتصادی و تاب‌آوری منطقه‌ای
مبارزه با عوامل خسارت‌زا در ۷۳ هزار هکتار از باغ‌های انار فارس
طرح «همیار گاز» در مدارس فارس آغاز شد
آخرین اخبار
محرومیت فارس از سهمیه بنزین مسافری قابل توجیه نیست
کتابخانه‌های عمومی فارس، پیشتاز نشان‌های ملی هم‌خوان
ستارگان قشقایی با پیراهن جدید به لیگ دسته چهارم می‌رود
همکاری میراث فرهنگی و پلیس فارس برای امنیت گردشگران
عزم جدی استان فارس برای پشتیبانی از تولیدکنندگان
طرح «همیار گاز» در مدارس فارس آغاز شد
نکوداشت شهدا، فرماندهان و دانشمندان و شهدای ورزشگاه لامرد برگزار می‌شود
مبارزه با عوامل خسارت‌زا در ۷۳ هزار هکتار از باغ‌های انار فارس
رشد ۵۵ درصدی تولید گوشت و جهش ۳۴۳ درصدی تولید خاویار در فارس
ورودی شرقی شیراز سیمای تازه می‌گیرد/بهسازی کانال فاضلاب با همکاری بین‌بخشی
فرودگاه جهرم؛ از وقفه دو ساله تا افق توسعه اقتصادی و تاب‌آوری منطقه‌ای
تکالیف مالیاتی به‌موقع؛ میز خدمت مالیاتی در اتاق اصناف فارس برپا می‌شود
نخستین رمان تاریخی پیرامون زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع) روانه بازار کتاب شد
ظرفیت‌های خورشیدی فارس چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری و رفع موانع
کتاب در حاشیه اتاق‌های دیجیتال‌زده کودکان فارس
آغاز اجرای آزمایشی پویش «سایه‌بان محله» در فارس
۶۰۳ پروژه آموزشی در فارس با پیشرفت ۷۸ درصدی در حال اجراست
محرومیت گسترده عشایر فارس از سهمیه آرد
از تصادف اتوبوس با پراید تا سقوط در چاه
خیز بلند شیراز برای تبدیل شدن به قطب ملی واکسن‌سازی
پهلوانی و اخلاق، سرمایه ماندگار قهرمانان ورزشی است
هشدار پلیس فارس، بانوان در مراقبت از زیور آلات خود مراقبت بیشتری داشته باشند
پیگیر بازگشت توزیع سوخت فارس به شرایط عادی هستم
فارس؛ تنها استان با دو شهرِ پایتخت کتاب ایران/دعوت از فعالان فضای مجازی برای ترویج کتاب‌خوانی
۶ مصدوم در برخورد اتوبوس با پراید در بلوار رحمت
اختراع جلیقه طبی بیماران قلب باز توسط دانش‌آموزان شیرازی
پروژه‌های راه‌سازی فارس زیر ذره‌بین مسئولان
تماشاخانه سیار کانون به مناطق کم‌برخوردار فارس می‌رود