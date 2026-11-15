باشگاه خبرنگاران جوان - پس از چند سال دوری و غیبت تیم فوتبال قشقایی شیراز در عرصه فوتبال کشور، نماینده فوتبال فارس با عنوان جدید ستارگان قشقایی در لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند که به‌همین مناسبت مراسم رونمایی از پیراهن این تیم شب گذشته، ۲۳ آبان با حضور جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزشی استان، علاقه‌مندان به تیم فوتبال قشقایی و مدیران و بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم در دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز برگزار شد.

سرمربی تیم فوتبال ستارگان قشقایی در این رابطه در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: من به بازیکنان و جوانان استان فارس در زمینه استعداد فوتبالی اعتقاد زیادی دارم و مطمئن هستم مهد اصلی فوتبال کشور استان فارس است که متاسفانه دیده نمی‌شوند، زیرا ژن بازیکنان فارس، سرعتی و تاکتیک‌پذیر است.

اصغر اکبری افزود: بنده حدود دو ماه و نیم مسئولیت فنی تیم قشقایی را پذیرفته‌ام و در این مدت کوتاه از میان ۳۵۰ بازیکن بومی شیراز و چند شهرستان اطراف شیراز تعداد ۳۵ بازیکن را انتخاب کردیم که همگی فوتبالیست‌های خوب، با اخلاق و مستعدی هستند که آینده بسیار درخشانی خواهند داشت.

سرمربی تیم ستارگان قشقایی گفت: حدود ۳۰ درصد بازیکنان ما از ایل قشقایی هستند و اگر این تیم از نظر مالی و پشتیبانی دچار مشکلات نشود، مدعی صعود به لیگ بالاتر هستیم.

تیم فوتبال ستارگان قشقایی شیراز در نخستین مسابقه خود روز دوشنبه ۲۵ آبان در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز میزبان نماینده فوتبال کوار است.

منبع: ورزش و جوانان فارس