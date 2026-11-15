آغاز مرحله شهرستانی بیست و سومین المپیاد ملی مهارت در یزد از ۳۰ آبان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مسئول المپیاد ملی مهارت اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان یزد، اعلام کرد: مرحله شهرستانی بیست و سومین المپیاد ملی مهارت از ۳۰ آبان تا ۳ آذر ماه به مدت چهار روز و در ۳۹ رشته برگزار می‌شود.

به گفته ابویی، این مسابقات عمدتاً عملی هستند و در برخی رشته‌ها در کنار آزمون عملی، آزمون کتبی نیز از داوطلبان گرفته می‌شود.

ابویی افزود: میزبانی این مرحله بر عهده مرکز شماره ۳ خواهران شهرستان یزد، مرکز دو منظوره آیت‌الله خامنه‌ای (ره) یزد و مرکز شهرستان زارچ است و در برخی رشته‌ها آموزشگاه‌های آزاد و در رشته رباتیک نیز پارک علم و فناوری میزبان برگزاری خواهند بود.

او خاطرنشان کرد: داوطلبان از شهرستان‌های استان در این مراکز به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و برگزیدگان هر رشته به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند.

ابویی در پایان با آرزوی موفقیت برای شرکت‌کنندگان، از آمادگی کامل مراکز میزبان برای برگزاری این مرحله خبر داد.