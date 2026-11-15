باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس از کسب سه نشان دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» توسط این استان خبر داد و گفت: فارس برای دومین سال پیاپی موفق به کسب بیشترین تعداد نشان هم‌خوان در سطح کشور شد.

او اظهار کرد: در آیین بزرگداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار که صبح یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد، سه نشان ملی هم‌خوان در حوزه‌های خدمات کتابخانه‌ای کودکان، نوجوانان و شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی به استان فارس اختصاص یافت.

او افزود: در این رویداد، کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی شیراز، نشان ملی خدمات کتابخانه عمومی برای نوجوانان و پیشخوان کودک و نوجوان شهروند فسا، نشان ملی خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان را کسب کردند.

فیروزی عنوان کرد: همچنین محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، به‌عنوان شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی معرفی و شایسته تقدیر شناخته شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با تبریک این موفقیت به فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی استان گفت: نکته ارزشمند این است که این اتفاق برای دومین سال متوالی رقم خورده است؛ سال گذشته نیز استان فارس موفق به کسب سه نشان هم‌خوان شد و امسال این افتخار بار دیگر تکرار شد، تکراری لذت‌بخش که امیدواریم برای مردم استان مبارک باشد.

فیروزی ادامه داد: این موفقیت را باید هدیه‌ای ارزشمند به همه فعالان عرصه کتاب، کتاب‌خوانی و کتابخانه‌های عمومی استان دانست که با تلاش و همراهی خود در توسعه خدمات کتابخانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند.

او بیان کرد: فارس هم در سال گذشته و هم در سال جاری، بیشترین تعداد نشان هم‌خوان را در سطح کشور به دست آورده است، به‌گونه‌ای که از مجموع ۲۰ نشان اختصاص‌یافته در سطح ملی، سهم قابل توجهی به استان فارس رسیده است.

منبع: کتابخانه‌های فارس