محرومیت فارس از سهمیه بنزین مسافری قابل توجیه نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری در نطق پیش از دستور جلسه شورای اسلامی شهر شیراز، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده فارس در حوزه گردشگری و سفر‌های زیارتی، علمی، پزشکی، ادبی، فرهنگی و هنری، پرسید چرا این استان با وجود پذیرایی از حجم بالای مسافران، در فهرست استان‌های مشمول سهمیه بنزین مسافری قرار نگرفته است.

او افزود: مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید در برابر این موضوع پاسخگو باشند و علت محروم ماندن فارس از این امتیاز را برای مردم روشن کنند. به گفته هاجری، محروم کردن استانی با این حجم از سفر‌های گردشگری، زیارتی و درمانی از سهمیه بنزین مسافری قابل توجیه نیست و ضروری است وزارتخانه‌های مسئول با بازنگری در تصمیم اتخاذشده، حق استان فارس را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.

تأکید بر توسعه ورزش همگانی و ارتقای سلامت شهروندان

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به آمار‌های مربوط به اضافه‌وزن و چاقی در میان بزرگسالان ایرانی، بر ضرورت توجه جدی به ورزش همگانی و ارتقای سلامت شهروندان تأکید کرد.

او با بیان اینکه سلامت جسمی و نشاط اجتماعی از نیاز‌های اساسی جامعه است، خواستار همکاری و هم‌افزایی دانشگاه علوم پزشکی فارس، اداره‌کل ورزش و جوانان، سازمان بسیج ورزشکاران، شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز برای فراهم کردن زمینه توسعه ورزش و فعالیت‌های سلامت‌محور شد.

هاجری تأکید کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند و هماهنگی دستگاه‌های مسئول باید بستر مشارکت شهروندان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود تا ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در محلات شهر به یک اولویت عملی تبدیل شود.

هشدار درباره حوادث گازگرفتگی و قدردانی از آتش‌نشانی

او همچنین با اشاره به آمار جان‌باختگان ناشی از گازگرفتگی در کشور، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط ایمنی در ساخت‌وساز‌ها و توجه بیشتر به حفظ جان شهروندان تأکید کرد.

هاجری با استناد به آماری که به نقل از رسانه‌ها درباره حوادث ناشی از گازگرفتگی در سال ۱۴۰۴ منتشر شده است، گفت: بر اساس این گزارش، ۸۳۰ نفر در کشور بر اثر حوادث مرتبط با گاز جان خود را از دست داده‌اند و استان فارس نیز با ۵۷ مورد در شمار استان‌های دارای آمار قابل توجه در این زمینه قرار دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز ضمن قدردانی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز برای اجرای طرح بازدید رایگان و بررسی ایمنی منازل، از شهردار شیراز خواست حمایت از این اقدام پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد و از مدیریت و کارکنان این سازمان به دلیل خدمات ارزشمندشان تقدیر کند.

فراخوان مشارکت مردمی در تدوین بودجه ۱۴۰۶

هاجری در ادامه با اشاره به فرایند تهیه و تصویب بودجه سال ۱۴۰۶ شهرداری شیراز، از شهروندان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، هنرمندان، ادیبان، ورزشکاران و دغدغه‌مندان شهر دعوت کرد طرح‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای گنجاندن در برنامه‌های سال آینده به کمیسیون فرهنگی شورا یا سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارائه دهند.

او با اشاره به اهمیت حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، ورزشی، اجتماعی، گردشگری، فعالیت‌های علمی، تقویت هیئت‌ها و مساجد و محرومیت‌زدایی گفت: شورای ششم در آستانه تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۶ قرار دارد و این فرصت می‌تواند زمینه‌ای برای استفاده از ایده‌ها و ظرفیت‌های مردمی در طراحی برنامه‌های مؤثر و ماندگار شهری باشد.

هاجری افزود: نیاز‌ها و مطالبات واقعی شهر و شهروندان باید شاخص و معیار اصلی تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگی و اجتماعی باشد؛ از همه شهروندانی که برای آبادانی و پیشرفت شیراز دغدغه دارند دعوت می‌کنم پیشنهاد‌های خود را مطرح کنند تا پس از بررسی کارشناسی، طرح‌های واجد شرایط در برنامه‌های سال آینده شهرداری قرار گیرند.

او با تأکید بر اینکه قرار نیست طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی شهر پشت در‌های بسته تدوین و تصویب شوند، اظهار کرد: برای نخستین بار می‌خواهیم زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم، فعالان محلات و صاحبان ایده را در این فرایند فراهم کنیم و همه شهروندان می‌توانند پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند تا طرح‌های مناسب پس از بررسی، در صورت تأمین اعتبار، در سطح شهر اجرا شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست در شناسایی، جمع‌آوری و انعکاس پیشنهاد‌های مردمی و انتقال مطالبات شهروندان به مدیران شهری همکاری کنند.

هاجری خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود دست‌کم ۱۰ طرح اثرگذار و قابل اجرا از میان پیشنهاد‌های ارائه‌شده انتخاب و پس از بررسی و پیش‌بینی اعتبار لازم، در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سال ۱۴۰۶ شهرداری شیراز گنجانده شود؛ همچنین از طراحان و پیشنهاددهندگان طرح‌های برگزیده در شورا و شهرداری تقدیر خواهد شد.

او با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهر گفت: هدف این است که با مشارکت مردم و بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه، برنامه‌هایی فاخر، اثربخش و متناسب با هویت فرهنگی و جایگاه تاریخی و مذهبی شیراز طراحی و اجرا شود.