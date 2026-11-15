روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: از زمان رونمایی سامانه حسام بانک مرکزی تاکنون، یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۸۵۴ درخواست از سوی شبکه بانکی بررسی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک‌های رسالت، پاسارگاد، ملت، پارسیان، خاورمیانه، ایران زمین، گردشگری، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سینا، سرمایه و کارآفرین بهترین عملکرد در زمینه بررسی و تعیین تکلیف درخواست های واصله را داشته اند و بیش از ۹۶ درصد درخواست های واصل شده را بررسی و تعیین تکلیف کرده اند.

بر این اساس، تا روز ۲۳ آبان ماه سال‌جاری، ۱۱۳ هزار و ۲۸۴ نفر در سامانه حسام درخواست رسیدگی به حساب های خود را ثبت نهایی کرده اند.

سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب های سپرده‌ اشخاص حقیقی به صورت غیرحضوری، راه‌اندازی شده است.

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حسام ، سامانه بانکی
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