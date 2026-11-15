باشگاه خبرنگاران جوان - جدول اجرای نمایش‌های بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت برای اجرا از بیست‌وششم تا بیست‌ونهم آبان در محوطه تئاترشهر اعلام شد.

براین اساس اجراهای این بخش به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۶ آبان

- نمایش خیابانی «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی؛ میناب ـ ساعت ۱۶

- نمایش خیابانی «من متولد شدم» به کارگردانی رضا مجاوری؛ لاهیجان ـ ساعت ۱۶:۴۰

- نمایش خیابانی «نسخه‌خوان» به کارگردانی مجید خسروان؛ تهران ـ ساعت ۱۷:۲۰

- نمایش خیابانی «نازپری» به کارگردانی فروزان حسینی؛ ری ـ ساعت ۱۸

- نمایش خیابانی «نذر ناتمام» به کارگردانی میران سلمانی؛ میناب ـ ساعت ۱۸:۴۰

- نمایش خیابانی «ساعت ملاقات» به کارگردانی مرتضی وکیلیان؛ تهران ـ ساعت ۱۹:۲۰

- نمایش خیابانی «گرگ و میش» به کارگردانی بیژن مرادی؛ تهران ـ ساعت ۲۰

چهارشنبه ۲۷ آبان

- نمایش خیابانی «طالع طلا» به کارگردانی فرشته جعفری؛ زنجان ـ ساعت ۱۶

- نمایش خیابانی «هش» به کارگردانی عبدالحمین نوری‌العنانی؛ عراق ـ ساعت ۱۶:۴۰

- نمایش خیابانی «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس؛ فلاورجان ـ ساعت ۱۷:۲۰

- نمایش خیابانی «سنگ» به کارگردانی سعید ذبیحی؛ کرمانشاه ـ ساعت ۱۸

- نمایش خیابانی «رویای صورتی تسنیم» به کارگردانی حسین نادری؛ کرمانشاه ـ ساعت ۱۸:۴۰

- نمایش خیابانی «آواره در آوار جنگ» به کارگردانی سامان شکیبا؛ کرج ـ ساعت ۱۹:۲۰

پنج‌شنبه ۲۸ آبان

- نمایش خیابانی «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان؛ کرمان ـ ساعت ۱۶

- نمایش خیابانی «شجره طیبه» به کارگردانی پیمان محراب‌پور؛ خرمشهر ـ ساعت ۱۶:۴۰

- نمایش خیابانی «فروشی نیست» به کارگردانی شهرزاد رنود؛ اردبیل ـ ساعت ۱۷:۲۰

- نمایش خیابانی «ماکان» به کارگردانی علی عبدالنبی‌الزیدی؛ عراق ـ ساعت ۱۸

- نمایش خیابانی «دُر غلطان» به کارگردانی امیر امینی؛ لاهیجان ـ ساعت ۱۸:۴۰

- نمایش خیابانی «شیرک منهای دو» به کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد؛ اصفهان ـ ساعت ۱۹:۲۰

- نمایش خیابانی «پرندگان درختان زیتون» به کارگردانی روح‌الله آریس؛ کرمان ـ ساعت ۲۰

جمعه ۲۹ آبان

- نمایش خیابانی «خوان» به کارگردانی سمایه سیمرغی؛ تبریز ـ ساعت ۱۶

- نمایش خیابانی «بازی کلمات» به کارگردانی احسان محمدیان؛ بیرجند ـ ساعت ۱۶:۴۰

- نمایش خیابانی «آن شب که بارون اومد» به کارگردانی مریم عبدی؛ ایلام ـ ساعت ۱۷:۲۰

- نمایش خیابانی «انتخاب درست» به کارگردانی بهار دوریابی؛ بروجرد ـ ساعت ۱۸

- نمایش خیابانی «تکه‌پاره‌ها» به کارگردانی نزار الکنشو؛ تونس ـ ساعت ۱۸:۴۰

- نمایش خیابانی «دوازده روز عاشقی» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا؛ بوشهر ـ ساعت ۱۹:۲۰

- نمایش خیابانی «پرندگان درختان زیتون» به کارگردانی روح‌الله آریس؛ کرمان ـ ساعت ۲۰

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.