معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس گفت: حدود ۱۲ درصد نوزادان متولد سال گذشته این استان، نارس به دنیا آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) همزمان با ۱۵نوامبر؛ «روز جهانی نوزاد نارس» بر افزایش آگاهی عمومی درباره پیامد‌های تولد زودرس، تقویت اقدامان پیشگیرانه و جلب حمایت از نوزادان نارس و خانواده هایشان تأکید کرد.

او با بیان اینکه این روز فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره پیامد‌های تولد زودرس است، افزود: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، تولد پیش از تکمیل ۳۷ هفته بارداری، تولد نارس محسوب می‌شود و برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد؛ از هر ۱۰ نوزاد در جهان، حدود یک نوزاد نارس متولد می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در ایران میزان شیوع تولد نوزادان نارس ۱ به ازای هر ۱۱/۴ تولد نوزاد است و حدود ۱۲ درصد نوزادان استان گیلان در سال ۱۴۰۴ نارس به دنیا آمده بودند. دکتر سلیمانی نارسی را از علل مهم مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال برشمرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پیامد‌های نامطلوب مرتبط با تولد زودرس را می‌توان با دسترسی به مراقبت‌های مؤثر، با کیفیت و به موقع کاهش داد.

او با بیان اینکه «نوزادان کوچک، ظرفیت‌های بزرگ؛ برای حفاظت از آینده شان، در مراقبت‌های پیگیری سرمایه گذاری کنیم» شعار امسال روز جهانی «نوزاد نارس» است، تأکید کرد: مراقبت از نوزاد نارس با ترخیص از بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پایان نمی‌یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: نامگذاری این روز در تقویم جهانی می‌تواند افزایش بقای نوزادان نارس از طریق گسترش دسترسی به مراقبت‌های مؤثر، ایمن و باکیفیت، توجه به پیگیری مراقبت‌ها و سلامت نوزاد پس از ترخیص از بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) را مورد توجه قرار دهد.

به گفته دکتر سلیمانی، علاوه بر این اهمیت مراقبت‌های تخصصی نوزادان نارس از قبیل پیگیری منظم وضعیت سلامت، رشد و تکامل، شناسایی زودهنگام مشکلات، مداخله به موقع، حمایت عاطفی، آموزشی و عملی از والدین و مراقبان، کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت نوزادان به ویژه در مناطق کم برخوردار، کاهش خطر تولد زودرس از طریق ارتقای سلامت مادران و بهبود دسترسی به مراقبت‌های دوران بارداری و جلب حمایت مدیران، سیاستگذاران، نهاد‌های عمومی و خیرین برای سرمایه گذاری در مراقبت تخصصی و پیگیری نوزادان نارس از دیگر اهدافی است که در روز جهانی نوزاد نارس دنبال می‌شود.

منبع: گیل‌وب‌دا