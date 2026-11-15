مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از راه‌اندازی سامانه بازارگاه کارور خبر داد و گفت: این سامانه با یکپارچه‌سازی خدمات شرکت‌های کارور، زمینه تسهیل دسترسی مشترکان، پایش عملکرد و بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی روز یکشنبه در حاشیه نشست رونمایی از بازارگاه کارور اعلام کرد: پس از تلاش‌های گسترده در بخش‌های مختلف و حمایت‌های انجام‌شده، امروز شاهد عملیاتی‌شدن بازارگاه کارور بودیم. یکی از دغدغه‌های موجود در این زمینه، تعدد نرم‌افزار معرفی‌شده از سوی شرکت‌های کارور و پراکندگی خدمات آنها در کشور بود، به‌گونه‌ای که هر شرکت، نرم‌افزار مستقلی برای ارائه خدمات خود معرفی می‌کرد.

وی ادامه داد: این موضوع خود ۲ چالش به همراه داشت که نخست اینکه آیا راهکار‌های ارائه‌شده برای همه مصرف‌کنندگان قابل استفاده هستند؟ و آیا این اپلیکیشن‌ها از ظرفیت لازم برای ارائه خدمات تخصصی و متناسب با نیاز‌های کاربران برخوردارند یا خیر؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهارکرد: موضوع دوم، پراکندگی خدمات بود. مساله‌ای که انتخاب و دسترسی مشترکان به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود.

توکلی یادآور شد: در همین زمینه، یک ابرکارور را به‌عنوان کارور اصلی تهیه و در قالب پلتفرمی سامان‌دهی کردیم که این سامان‌دهی با همکاری شرکت همراه اول انجام شد.

وی توضیح داد: این پلتفرم بستری است تا مشترکان و کارور‌ها بتوانند در آن فعالیت کنند و یکدیگر را بیابند. هم‌اکنون، همه شرکت‌های کاروری که اپلیکیشن دارند، در این پلتفرم به آدرس https://karvar.nigc.ir/ به پیوند دسترسی دارند و خدمات آنها قابل استفاده است.

توکلی تاکید کرد: علاوه براین، پلتفرم یادشده می‌تواند نقش یک داشبورد مدیریتی را ایفا کند و اطلاعات و عملکرد مجموعه‌ها را در سطوح مختلف، ازجمله به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و کارورها، در اختیار مدیران قرار دهد. این قابلیت، به‌ویژه در زمینه مدیریت و کاهش مصرف انرژی، اهمیت فراوانی دارد، زیرا امکان پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و شاخص‌های فرایندی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره هدف نشست امروز گفت: این نشست با هدف رونمایی از بازارگاه کارور برگزار شد، بستری که قرار است امکان ارتباط و تعامل میان شرکت‌های کارور و مشترکان را در یک نقطه فراهم کند. همچنین، شرکت ملی گاز ایران، در جایگاه تنظیم‌گر (رگولاتور) این بازار، می‌تواند بر فعالیت‌ها و مناسبات آن نظارت داشته باشد و زمینه سامان‌دهی و تنظیم بازار را فراهم آورد.

توکلی درباره نقش همراه اول گفت: همراه اول پلتفرم یا زیرساخت مرتبط با بازارگاه کارور را تهیه کرده است و این زیرساخت از سوی همراه اول استفاده می‌شود. برهمین اساس، همراه اول به‌عنوان تهیه‌کننده این پلتفرم، زیرساخت لازم را برای فعالیت و حضور شرکت‌های کارور فراهم کرده است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: شرکت ملی گاز ، گازرسانی
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