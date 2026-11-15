فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی پور، موفق به کسب سه جایزه از دو جشنواره فیلم در انگلستان شد.   

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی ‌پور و تهیه‌کنندگی محمدرضا نورمندی ‌پور و لیلا حقانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم هاستینگز راکس و بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگران برای علی‌محمد رادمنش، علیرضا بهادر از هشتمین دوره جشنواره THURROCK در انگلستان شد. «خو» در ادامه حضور بین‌المللی خود، به سیزدهمین دوره جشنواره9FilmFest بانکوک تایلند نیز، راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلمHASTINGS ROCKS ، پذیرای آثاری است که با واقعیت‌های تاریک دنیا روبرو می‌شوند و داستان‌های جسورانه‌ای را مطرح می‌کنند که وضع موجود را به چالش کشیده و آینده بهتری را حمایت کند. اختتامیه این جشنواره، ماه نوامبر (هفته دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵) برگزار شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم THURROCK، در سال ۲۰۱۸ با نام جشنواره فرهنگ اسکرین ثوراک تأسیس شد و به بستری برای سینمای معاصر تبدیل شده است که با امکانات اجتماعی، فرهنگی و فرمی فیلم درگیر می‌شود. اختتامیه این جشنواره، ماه نوامبر (هفته دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵) برگزار شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم9FilmFest ، رویدادی با تمرکز بر سینمای مستقل و فیلم کوتاه است که در بانکوک تایلند بنیان‌گذاری شد. این جشنواره با حمایت از فیلمسازان خلاق سراسر جهان، مخاطبان را پیرامون آثاری که شایسته دیده شدن هستند، گردهم می‌آورد. سیزدهمین دوره این جشنواره، 19 تا 21 نوامبر ۲۰۲۶ (28 تا 30 آبان‌ماه ۱۴۰۵) در نیویورک آمریکا برگزار خواهد شد.

«خو» پیش‌ازاین، موفق به کسب بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل بیستمین دوره جشنواره جهانی Shorts Mexico مکزیک، جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه استعدادهای آسیایی شانزدهمین دوره جشنواره باکو در آذربایجان، جایزه بهترین فیلم کوتاه روایی از یازدهمین دوره جشنواره نبرودی در ایتالیا، جایزه بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم بشردوستانه و تقدیرنامه ویژه بازیگری از ششمین دوره جشنواره MOON ARTS در ایتالیا شده و به بخش مسابقه جشنواره‌های بین‌المللی کورتا (دوره ۳۴)، بروکسل بلژیک (دوره 28)، زوم لهستان (دوره ۲۸)، فرنو آمریکا (دوره ۲۲)، شیملای هند (12)، Thurrock (دوره 8)، Gandharafilmfestival پاکستان (دوره 7)، زپ‌فست آمریکا (دوره 4)،Cine a la Calle کلمبیا (دوره 26) وSOUQ ایتالیا (دوره13) راه ‌یافته است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «خو» آمده است: «پدری، بعد از فوت مادر خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.»

علی‌محمد رادمنش، علیرضا بهادر، علی نفیسی، مهدی ملکی، علی پردلی، امیرمحمد کافی، علی شریفی، پرهام نصیری، جواد محمدی، سبحان جعفری و علی خدایی مقدم در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل این اثر بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.

عوامل فیلم کوتاه «خو» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: محمدرضا نورمندی ‌پور، تهیه‌کننده: محمدرضا نورمندی ‌پور، لیلا حقانی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان دفتر کرمان، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، صدابردار: جمال دهقان، مدیر تولید: علی نفیسی، تدوین: شیدا گرجی، طراح صحنه و لباس: لیلا حقانی، مشاور کارگردان: میلاد احمدی، مشاور فیلم‌نامه: سپینود ناجیان، محقق فیلم‌نامه: نسیم ناظری، دستیار یک و برنامه‌ریز: مهدی ملکی، صداگذاری: محمدمهدی جواهری‌زاده، تصحیح رنگ: مهران دوستی، منشی صحنه: میترا قلندری، گریم: ثنا هاشمی، دستیار گریم: فردین محمدی، مدیر صحنه: مجید انصاری، جامه‌دار: نعیمه طاهری، مدیر تدارکات: علی‌اصغر احمدی، عکاس: حمید صادقی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.