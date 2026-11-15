پیشکسوت فوتبال ایران با تمجید از توانایی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی، ابراز امیدواری کرد این تیم در آینده به قهرمانی جهان دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فیروز کریمی، پیشکسوت فوتبال ایران، در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، با اشاره به دشواری‌های این رشته اظهار داشت: زمانی که ۳۲ ساله بودم و به‌تازگی مربیگری را آغاز کرده بودم، در یک مسابقه فوتبال ساحلی در شمال کشور شرکت کردم، اما با وجود آمادگی بدنی، بیشتر از پنج دقیقه نتوانستم بازی کنم. همان‌جا متوجه شدم بازیکنان این رشته از چه توانایی و آمادگی بالایی برخوردارند.

او با تمجید از ملی‌پوشان فوتبال ساحلی افزود: به همه بازیکنان این رشته خسته‌نباشید می‌گویم؛ فوتبال ساحلی ورزشی فوق‌العاده سخت و در عین حال ارزشمند است.

کریمی همچنین از حمایت‌های فدراسیون فوتبال و تلاش‌های مهدی تاج در رشته‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: امیدوارم مانند سال گذشته شاهد قهرمانی تیم ملی باشیم و در آینده نیز به قهرمانی جهان دست پیدا کنیم. امیدوارم این تیم گام نخست را محکم بردارد و مسیر موفقیت را با قدرت ادامه دهد.

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به برنامه‌های کمیته فوتبال ساحلی به مدیریت محمدعلی آخوندی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، حضور در جام جهانی و موفقیت‌های بزرگ‌تر برای فوتبال ساحلی ایران دور از دسترس نباشد.

او در پایان تأکید کرد: فوتبال ساحلی پرافتخارترین تیم فوتبال ما را در اختیار دارد و شایسته است رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها توجه ویژه‌ای به این رشته داشته باشند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فیروز کریمی ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
کریمی: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد/ تیم‌های بدون سابقه، بالای سر ما هستند
ماجرای خداحافظی فیروز کریمی از فوتبال + فیلم
حضور هاشمی‌نسب در استقلال منتفی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
آخرین اخبار
تاج: هدف فوتبال ساحلی ایران باید قهرمانی جهان باشد؛ برای کسب عنوان آسیا نباید جشن بگیریم+فیلم
آخوندی: هدف‌گذاری فوتبال ساحلی ایران، قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ است+فیلم
پرداخت مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک به ۱۲ ورزشکار ایرانی
ساحلی‌بازان ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شوند
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
مدیرکل امور باشگاه‌های وزارت ورزش: دولت مسئول ساخت و نگهداری ورزشگاه برای باشگاه‌ها نیست
آغاز رقابت شطرنج‌بازان ایران در جام آزاد شانگهای؛ ملی‌پوشان در بخش رپید به میدان رفتند
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
مظفری‌زاده دوباره مدیرعامل تراکتور شد
قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
حدادی: آگهی فروش محمودی دوشنبه منقضی می‌شود
محمودی: هیچ کس من را اغوا نکرده بود
ایران ۲ - ۰ فلسطین/ برد شاگردان قلعه‌نویی در نخستین دیدار
پدلیست‌های جوان ایرانی بر قله آسیا تکیه زدند