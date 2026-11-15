باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فیروز کریمی، پیشکسوت فوتبال ایران، در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، با اشاره به دشواری‌های این رشته اظهار داشت: زمانی که ۳۲ ساله بودم و به‌تازگی مربیگری را آغاز کرده بودم، در یک مسابقه فوتبال ساحلی در شمال کشور شرکت کردم، اما با وجود آمادگی بدنی، بیشتر از پنج دقیقه نتوانستم بازی کنم. همان‌جا متوجه شدم بازیکنان این رشته از چه توانایی و آمادگی بالایی برخوردارند.

او با تمجید از ملی‌پوشان فوتبال ساحلی افزود: به همه بازیکنان این رشته خسته‌نباشید می‌گویم؛ فوتبال ساحلی ورزشی فوق‌العاده سخت و در عین حال ارزشمند است.

کریمی همچنین از حمایت‌های فدراسیون فوتبال و تلاش‌های مهدی تاج در رشته‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: امیدوارم مانند سال گذشته شاهد قهرمانی تیم ملی باشیم و در آینده نیز به قهرمانی جهان دست پیدا کنیم. امیدوارم این تیم گام نخست را محکم بردارد و مسیر موفقیت را با قدرت ادامه دهد.

پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به برنامه‌های کمیته فوتبال ساحلی به مدیریت محمدعلی آخوندی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، حضور در جام جهانی و موفقیت‌های بزرگ‌تر برای فوتبال ساحلی ایران دور از دسترس نباشد.

او در پایان تأکید کرد: فوتبال ساحلی پرافتخارترین تیم فوتبال ما را در اختیار دارد و شایسته است رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها توجه ویژه‌ای به این رشته داشته باشند.