باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نفت و گاز کشور اظهار کرد: پالایشگاه‌های پارس جنوبی روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید می‌کنند و آسیب به بخشی از این تأسیسات، علاوه بر تأثیر بر تأمین گاز خانگی، پیامدهایی برای صنایع و بخش تجارت به همراه داشته است.

وی افزود: بخشی از تولید گاز کشور به مصارف خانگی اختصاص دارد و بخش دیگری نیز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید، علاوه بر تشدید ناترازی گاز، تأمین خوراک واحدهای صنعتی و تولید سایر فرآورده‌های گازی و نفتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به آسیب‌دیدن تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در پی اصابت به یکی از بخش‌های فاز ۱۴، روزانه حدود ۱۲.۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین از ظرفیت تولید کشور خارج شد.

مقیمی ادامه داد: در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم، مربوط به فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، آسیب دیدند و بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد.

وی با بیان اینکه این خسارت‌ها در شرایط ناترازی انرژی، مشکلات تأمین گاز را تشدید می‌کند، تصریح کرد: مصرف گاز کشور در ماه‌های سرد سال و در زمان اوج مصرف، به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و کاهش تولید می‌تواند محدودیت‌هایی را برای بخش خانگی و صنایع به دنبال داشته باشد.

بازگشت فاز ۱۴ پارس جنوبی به مدار تا پایان دی‌ماه

مقیمی درباره آخرین وضعیت بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی توضیح داد: این فاز روزانه حدود دو میلیارد فوت مکعب گاز ترش از دریا دریافت می‌کند که پس از فرآورش، معادل حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین خواهد بود. یکی از بخشهای این مجموعه آسیب دیده و عملیات بازسازی آن با مشارکت کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بزرگ صنعتی کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه گفت: پیشرفت برنامه‌ای پروژه حدود ۸۰ درصد و پیشرفت فیزیکی آن حدود ۷۷ درصد است. تجهیزات موردنیاز نیز ساخته شده و بخشی از آن به محل پروژه رسیده است. سایر تجهیزات به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل و ضرورت حمل ترافیکی، در مسیر انتقال قرار دارند و طی روزهای آینده به سایت منتقل خواهند شد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: ورق‌ها و اقلام موردنیاز پروژه نیز با شرایط ویژه تأمین و به کشور منتقل شده‌اند و عملیات اجرایی با وجود شرایط خاص منطقه ادامه دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز ۱۴ تا پایان دی‌ماه امسال به چرخه تولید بازخواهد گشت.

تداوم تولید تجهیزات بازسازی با وجود محدودیت برق صنایع

معاون وزیر صمت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده اظهار کرد: در تابستان و هم‌زمان با اعمال محدودیت برق برای بسیاری از واحدهای صنعتی، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته تلاش شد برق واحدهایی که در ساخت تجهیزات موردنیاز این پروژه‌ها فعالیت داشتند، قطع نشود تا روند تولید و تأمین تجهیزات با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: تأمین برخی تجهیزات و اقلام موردنیاز این پروژه‌ها نیز در اولویت قرار گرفت تا عملیات بازسازی مطابق برنامه پیش برود.

فعالیت ۲۰ واحد صنعتی در پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل

مقیمی در ادامه با اشاره به پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل گفت: برخلاف برخی اظهارات درباره انجام‌نشدن اقدامات در این حوزه، در حال حاضر حدود ۲۰ واحد صنعتی کشور در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل فعال هستند.

وی افزود: پروژه‌های مربوط به این حوزه از سال ۱۴۰۳ و بر اساس مصوبات مربوطه تعریف شده‌اند و دولت برای اجرای آن‌ها جدیت دارد. همچنین گاز موردنیاز این واحدها در اولویت تخصیص قرار گرفته است تا طرح‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور در این زمینه تصریح کرد: رئیس‌جمهور شخصاً جلسات کنترل پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل را دنبال می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در اجرای این طرح‌ها همکاری و پشتیبانی دارند.

فراخوان صنایع داخلی برای مشارکت در بازسازی تأسیسات نفت و گاز

مقیمی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان تولید داخل در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده گفت: هر بخش از تجهیزات و کالاهای موردنیاز که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود داشته باشد، باید از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی تأمین شود.

وی از شرکت‌های صنعتی و تولیدکنندگان تجهیزات دعوت کرد برای مشارکت در پروژه‌های بازسازی اعلام آمادگی کنند و افزود: ممکن است برخی شرکت‌ها ظرفیت تولیدی یا موجودی‌هایی در انبارهای خود داشته باشند که بتوان از آن‌ها برای تأمین نیاز پروژه‌ها استفاده کرد. آمادگی داریم این ظرفیت‌ها را شناسایی و در مسیر بازسازی به کار بگیریم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: شرکت‌هایی که در حوزه تأمین و تدارک اقلام خارجی نیز توانمندی دارند، می‌توانند از ظرفیت‌های خود برای همکاری در این پروژه‌ها استفاده کنند.

فراهم شدن فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی پروژه‌های بازسازی اظهار کرد: قرار نیست برای اجرای تمام این طرح‌ها صرفاً منتظر تأمین منابع از سوی دولت بمانیم؛ چراکه این روند ممکن است به دلیل محدودیت منابع زمان‌بر باشد.

وی افزود: با همکاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، زمینه‌ای فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند در قالب پروژه‌های اقتصادی وارد این حوزه شوند و منابع سرمایه‌گذاری خود را از محل محصولات تولیدی پالایشگاه‌ها و درآمد حاصل از صادرات آن‌ها بازگردانند.

مقیمی تأکید کرد: این مدل صرفا یک اقدام عام‌المنفعه یا دولتی نیست، بلکه فرصتی اقتصادی برای مشارکت شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا ضمن بهره‌مندی از منافع اقتصادی، به تکمیل سریع‌تر پروژه‌های بازسازی تأسیسات نفت و گاز و کاهش ناترازی انرژی کشور کمک کنند.

وی در پایان با دعوت مجدد از فعالان اقتصادی و صنعتگران برای مشارکت در این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های لازم برای استفاده از توان بخش خصوصی فراهم شده است و هرجا شرکت‌های داخلی امکان و توانایی نقش‌آفرینی داشته باشند، از حضور و مشارکت آن‌ها استقبال خواهیم کرد.