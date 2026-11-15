معاون وزیر جهاد کشاورزی، رصد مستمر خطر حریق در جنگل‌های شمال کشور، برخورد قاطع با تخلفات قطع درختان و رسیدگی به قصور احتمالی مدیران مسئول را از اولویت‌های جدی سازمان منابع طبیعی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ضرورت تقویت پشتوانه علمی و کارشناسی اقدامات آبخیزداری و حفاظت از خاک، بر هماهنگی برای برگزاری نشست تخصصی با مسئولان ذی‌ربط و بازدید از مرکز پایش به‌منظور شناخت و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده، بر پیگیری دقیق تعهدات ابلاغی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی، توسعه پارک‌های زندگی و آبخیزداری را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان دانست و تاکید کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در هفته منابع طبیعی امسال مردم در پارک‌های زندگی نهال غرس کنند.

برنامه‌ریزی برای بزرگداشت شهدای منابع طبیعی، اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو، اصلاح شیوه دورکاری با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی دیگر موضوعاتی بود که وی در اجرای درست آنها تاکید داشت.

افلاطونی همچنین تعیین‌تکلیف مطالبات نیروهای حفاظتی، تسریع در پرداخت حقوق و مزایای آنان و ساماندهی فروش چوب‌آلات حاصل از حوادث و بازگشت منابع مالی آن به حوزه حفاظت از جنگل‌ها را ضروری دانست.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین جذب اعتبارات از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن و صنایع، عملیاتی‌کردن تفاهم‌نامه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت منابع مالی سازمان را از دیگر اولویت‌های سازمان دانست.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای چین، ترکیه، عراق، پاکستان، هند و کره جنوبی و پیگیری توافق‌های انجام‌شده از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان به اجرای صحیح آنها تاکید داشتند.

برچسب ها: قطع درختان ، حفاظت از جنگل‌ها
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