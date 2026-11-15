سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران انتظار دارد تا در نیم فصل دوم مهاجم خارجی خوب در ترکیب تیمش داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در فصل جاری با وجود برخورداری از بازیکنان توانمند در خطوط مختلف، همچنان برای تقویت قدرت هجومی خود به دنبال جذب یک مهاجم جدید است. موضوعی که با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های باشگاه تبدیل شود.

سهراب بختیاری‌زاده به‌عنوان سرمربی استقلال، برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به دنبال افزایش گزینه‌های هجومی تیمش است و جذب مهاجمی که بتواند در موقعیت‌های گلزنی عملکرد مؤثری داشته باشد، می‌تواند بخشی از برنامه‌های او برای نیم‌فصل دوم باشد.

البته شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال و محدودیت‌های موجود نیز در انتخاب بازیکن جدید تأثیرگذار خواهد بود. مدیران باشگاه باید علاوه بر بررسی توانایی‌های فنی گزینه‌های مدنظر کادر فنی، شرایط مالی و امکان نهایی شدن قرارداد آنها را نیز در نظر بگیرند.

در این میان، باید دید استقلال در نهایت به سراغ مهاجمی با سابقه حضور در فوتبال ایران خواهد رفت یا گزینه‌ای خارجی را برای تقویت خط حمله خود انتخاب می‌کند.