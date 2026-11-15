مدیران باشگاه استقلال برای تمدید قرارداد با وینگر آلبانیایی و گلزن تیم خود کار سختی پیش رو دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در مدت حضور خود در استقلال توانسته به یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم تبدیل شود و عملکرد فنی او باعث شده نامش در فهرست گزینه‌های مورد توجه برخی باشگاه‌ها قرار بگیرد.

در روز‌های اخیر موضوع علاقه پرسپولیس به جذب این بازیکن نیز مطرح شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند حساسیت مدیران استقلال را نسبت به وضعیت قرارداد و آینده همکاری با وینگر آلبانیایی افزایش دهد.

استقلال در شرایطی به دنبال حفظ آسانی است که این بازیکن از مهره‌های مهم برنامه‌های فنی کادر مربیگری به شمار می‌رود و جدایی احتمالی او می‌تواند برنامه‌های سرمربی تیم را برای ادامه فصل تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، مدیران استقلال باید با بررسی دقیق مفاد قرارداد این بازیکن و شرایط حقوقی انتقال احتمالی، از منافع باشگاه دفاع کنند. در همین راستا، پیگیری حقوقی موضوع و بررسی راهکار‌های قانونی برای جلوگیری از بروز مشکل در روند نقل‌وانتقالات می‌تواند در دستور کار باشگاه قرار بگیرد.

با توجه به اهمیت آسانی در ترکیب استقلال، باید دید مدیران باشگاه برای حفظ این بازیکن چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا او همچنان در نیم‌فصل دوم با پیراهن آبی به میدان خواهد رفت یا خیر.