باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - موضوع کیفیت زمین تمرین استقلال در روز‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است. سرمربی آبی‌پوشان که از شرایط زمین تمرین تیمش رضایت ندارد، خواستار فراهم شدن امکانات مناسب‌تر برای برگزاری تمرینات شده است.

در همین راستا، مدیران باشگاه استقلال از بختیاری‌زاده درخواست کرده‌اند زمین مورد نظر خود را برای انجام تمرینات معرفی کند تا پس از بررسی شرایط مجموعه پیشنهادی، مراحل لازم برای عقد قرارداد با آن طی شود.

به این ترتیب، مسئولان استقلال تلاش دارند با جلب نظر سرمربی تیم، شرایط مناسب‌تری برای تمرینات آبی‌پوشان فراهم کنند تا بازیکنان بتوانند با امکانات مطلوب‌تری خود را برای ادامه رقابت‌های فصل آماده کنند.

باید دید با معرفی زمین مورد نظر بختیاری‌زاده، مشکل محل تمرین استقلال در روز‌های آینده برطرف خواهد شد یا خیر.