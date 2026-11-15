یک سالن ورزشی خیرساز با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در روستای بداغ‌محله رضوانشهر به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالن ورزشی خیرساز در روستای بداغ‌محله شهرستان رضوانشهر با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان‌های رضوانشهر، تالش و ماسال در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مردم به بهره‌برداری رسید.

این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان توسط خیر نیک‌اندیش ساخته شده است، با حضور مسئولان شهرستان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه ورزشی با هدف فراهم‌سازی زمینه مناسب برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و ورزش‌دوستان منطقه، به صورت عام‌المنفعه ساخته شده و زمین مورد نیاز برای ساخت آن نیز از سوی همین خیر نیک‌اندیش اهدا شده است.

سالن ورزشی فرهاد با ظرفیت ۱۵۰ صندلی برای تماشاگران، فضایی مناسب برای برگزاری مسابقات و رویداد‌های ورزشی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه امکانات ورزشی و افزایش دسترسی جوانان منطقه به فضا‌های ورزشی داشته باشد.

افتتاح یک سالن ورزشی خیرساز در رضوانشهر

منبع: روابط عمومی فرمانداری رضوانشهر

برچسب ها: سالن ورزشی ، خیر نیک اندیش
خبرهای مرتبط
دکتر پیروز:
کار نیک مسری است
آیین بازگشایی کتابخانه عمومی حکیم فردوسی کلشتر رودبار
مشارکت خیر نیک‌اندیش گنبدی برای آزادی بیش از ۱۳۰ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گیلان، چشم انتظار برف و باران کردستان
مهار آتش سوزی پارکینگ یک خانه در رشت + فیلم
خودرو‌های فروش غذا، عاملی برای تشدید ترافیک در رشت
برخورد پلیس رشت با مزاحمان شبانه و عاملان نزاع و درگيری
افزایش ابتلا به آنفلوانزا در گیلان
کمک ۱۱۰ میلیون تومانی خیر تهرانی به یک خانه بهداشت در رودبار
تولد زودرس حدود ۱۲ درصد نوزادان متولد ۱۴۰۴ در گیلان
افتتاح یک سالن ورزشی خیرساز در رضوانشهر
آخرین اخبار
افتتاح یک سالن ورزشی خیرساز در رضوانشهر
تولد زودرس حدود ۱۲ درصد نوزادان متولد ۱۴۰۴ در گیلان
برخورد پلیس رشت با مزاحمان شبانه و عاملان نزاع و درگيری
مهار آتش سوزی پارکینگ یک خانه در رشت + فیلم
گیلان، چشم انتظار برف و باران کردستان
افزایش ابتلا به آنفلوانزا در گیلان
کمک ۱۱۰ میلیون تومانی خیر تهرانی به یک خانه بهداشت در رودبار
خودرو‌های فروش غذا، عاملی برای تشدید ترافیک در رشت