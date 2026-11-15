باشگاه خبرنگاران جوان - سالن ورزشی خیرساز در روستای بداغ‌محله شهرستان رضوانشهر با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان‌های رضوانشهر، تالش و ماسال در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مردم به بهره‌برداری رسید.

این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان توسط خیر نیک‌اندیش ساخته شده است، با حضور مسئولان شهرستان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه ورزشی با هدف فراهم‌سازی زمینه مناسب برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و ورزش‌دوستان منطقه، به صورت عام‌المنفعه ساخته شده و زمین مورد نیاز برای ساخت آن نیز از سوی همین خیر نیک‌اندیش اهدا شده است.

سالن ورزشی فرهاد با ظرفیت ۱۵۰ صندلی برای تماشاگران، فضایی مناسب برای برگزاری مسابقات و رویداد‌های ورزشی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه امکانات ورزشی و افزایش دسترسی جوانان منطقه به فضا‌های ورزشی داشته باشد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری رضوانشهر