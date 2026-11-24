در عکاسی سیاه و سفید گاهی اوقات، یک فریم با سایه‌های خاکستری می‌تواند داستانی قدرتمندتر از هزاران رنگ را روایت کند. بدون رقابت رنگ‌ها برای جلب توجه، هر سایه، بافت و حالتی فرصت درخشش خود را پیدا می‌کند. جوایز گالری هنرمند ۲۰۲۶، عکاسان حرفه‌ای و آماتور با استعداد را گرد هم می‌آورد و خلاقیت و اشتیاق آنها را برای ثبت جهان از دریچه‌ی لنز دوربین گرامی می‌دارد. در مسابقه امسال عکس چارلز جانسون از آمریکا با عنوان «شعله‌ها در آب» که با پهپاد از رودخانه‌ای یخی در ایسلند گرفته شده مقام اول را به دست آورد. عکس کارگران مزرعه نمک در حال برداشت محصول، اثر سائوراب سیروهیا از هند مقام دوم را کسب کرد و مقام سوم به عکسی با عنوان ترکیب‌بندی اثر علی ذوالقدری از ایران رسید. در این آلبوم سه عکس برتر به ترتیب چیده شده است و در ادامه برخی از دیگر عکس‌های برگزیده را خواهید دید.