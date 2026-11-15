باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - اسحاق سلطانی، گردآورنده مجموعه کتاب‌های مناظره‌ها و میزگرد‌های انتخاباتی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم رونمایی از کتاب‌ها درباره علت ثبت و ضبط مناظره‌ها و انتخابات گفت: چند ماه بعد از انتخابات بود که از من برای گردآوری و تالیف مجموعه کتاب‌های مناظره‌ها و میزگرد‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۲ دعوت به عمل آمد.

سلطانی ادامه داد: این تالیف به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و یک بخش آن شامل تدوین مناظرات است. بدین ترتیب، نگارش به آن معنا ندارد و صرفاً تدوین شده است؛ لذا چندبار بعد از پیاده‌سازی، تطبیق و بازبینی به عمل آمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در این مجموعه سعی شده فهرست‌نویسی تفصیلی انجام شود. برای نمونه اگر بخواهید مواضع فلان نامزد ریاست جمهوری را راجع به مبحث بنزین در زمان انتخابات بدانید، در فهرست مجموعه کتاب‌های مناظره‌ها و میزگرد‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۲ ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه برای ارتقای این مجموعه تلاش شد تا بالغ بر ۶۰ صفحه در این دو جلد جنبه تالیفی داشته باشد، توضیح داد: علت اینکار توضیح شرایط و تمهیدات خاص کشور در زمان انتخابات بود؛ اینکه تشریح شود برگزاری انتخابات در شرایط حساس کشور بود؛ لذا این توصیف شرایط برای ما مهم بود. بدین ترتیب، کشور در حال نبرد بود و پیش از این اتفاقاتی نظیر حمله به کنسولگری ایران در سوریه، وعده صادق، وقوع چندین حملات تروریستی بخصوص حمله به زائران در مزار شهید سلیمانی و... اتفاق افتاده بود. در شرایطی که در حال نبرد با اسرائیل بودیم، کشور رئیس جمهورش را از دست داد و دچار خلا قدرت و بحران شد.

سلطانی با اشاره به اینکه باید توصیف می‌شد که کشور چگونه خود را از دلِ این بحران نجات داد و وارد مرحله انتخابات شد، گفت: لذا تمهیدات قانون اساسی برای عبور از این دوره گذار باید در نظر گرفته می‌شد. اینکه در روز‌های حساس انتخابات چه افراد شاخصی ثبت‌نام کردند. این موضوعات برای فهم ماهیت انتخابات خیلی مهم است.

این نویسنده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وجوهِ قابل پرداخت، اقدامات و تمهیدات رسانه ملی مانند برگزاری میزگرد‌های انتخابات بود. واقعیت امر این است که اقدامات رسانه ملی در دوره تحول قابل نقد و ارزیابی است. با این حال قطعاً برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از نقاط قوت دوره تحول بود، که روایت نشده است. از زمان آغاز فرآیند انتخابات تا ارائه اولین برنامه تبلیغاتی روی آنتن، ۲۳ روز زمان برد. در این ۲۳ روز باید برنامه‌ریزی می‌شد که چه نوع فرم و محتوایی برای انتخابات ارائه شود. به همین دلیل، برگزاری انتخابات و پوشش آن یک کار ویژه بود.