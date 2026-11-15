باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید اختلال اخیر در اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اوکراین، باعث قطع ارتباط پهپاد‌های رهگیر اوکراینی با اپراتورهایشان شده و در نتیجه، مانع مقابله مؤثر با پهپاد‌های روسیه می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیرو‌های روسیه طی حملات شبانه، زیرساخت‌های انرژی در مناطق مختلف اوکراین، از جمله مناطق مرکزی، جنوبی و شمالی این کشور و همچنین زیرساخت‌های ریلی در شرق اوکراین را هدف قرار دادند.

او گفت بخشی از این حملات به دلیل تداوم محدودیت عملکرد استارلینک در امتداد خط مقدم به اهداف خود می‌رسند.

به گفته زلنسکی، ارتباط پهپاد‌های رهگیر اوکراینی با اپراتورهایشان در سرعت ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت قطع می‌شود و این پهپاد‌ها نمی‌توانند خود را به پهپاد‌های شاهد مجهز به موتور جت روسیه برسانند.

رئیس‌جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد این محدودیت‌ها برطرف شوند و گفت به تیم‌های خود دستور داده است برای حل این مشکل با دولت آمریکا و شرکت اسپیس‌ایکس همکاری نزدیک داشته باشند.

رئیس‌جمهور اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده بر استارلینک بار دیگر در اوکراین بازگشته است.

حدود یک ماه پیش نیز اوکراین از کاهش اتصال پایانه‌های استارلینک برای تجهیزات و اهدافی خبر داده بود که با سرعت بیش از ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنند. این محدودیت‌ها در ۲۴ اکتبر (دوم آبان) برداشته شد.

یک مقام اروپایی که از نزدیک در جریان این موضوع قرار دارد، به شرط ناشناس ماندن گفت محدودیت‌های استارلینک نخستین بار هم‌زمان با آغاز مذاکرات آمریکا و روسیه در ابوظبی، شناسایی شدند. به گفته او، مقام‌های اوکراینی معتقدند این هم‌زمانی تصادفی نیست و محدودیت‌ها ممکن است ابزاری برای اعمال فشار باشند.

منبع: بریکینگ نیوز