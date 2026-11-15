یک سازمان رصد دریایی از هدف قرار گرفتن نفتکشی در نزدیکی عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سمت شرق در آب‌های خلیج فارس و در مسیر تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است، اما همه خدمه آن در سلامت هستند.

این نهاد به نقل از مقام‌های کشتیرانی هند اعلام کرد که هنوز میزان خسارت واردشده به کشتی مشخص نیست.

نقشه منتشرشده همراه با اطلاعیه این نهاد نشان می‌دهد که حادثه در نزدیکی شهر خصب عمان رخ داده است، هرچند محل دقیق و زمان وقوع حمله به‌طور رسمی تأیید نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود اعلام کرده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان حدود ۶۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، حادثه دریایی ، خلیج فارس
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